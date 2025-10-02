$41.220.08
Эксклюзив
12:31 • 4580 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 15761 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 24817 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 26866 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 25432 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 42012 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20598 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21413 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38112 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56208 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Беларусь возобновила экспорт бензина в РФ после годовой паузы, усиливается военное сотрудничество - разведка

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщила о возобновлении поставок белорусского бензина в Россию через Петербургскую биржу после почти годичного перерыва. Это происходит на фоне высокого спроса в РФ и роста объемов продаж нефтепродуктов. Одновременно Беларусь и Россия углубляют военно-промышленное сотрудничество.

Беларусь возобновила экспорт бензина в РФ после годовой паузы, усиливается военное сотрудничество - разведка

Служба внешней разведки Украины сообщила, что на фоне высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов в россии возобновились поставки бензина из беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло после почти годичного перерыва, начавшегося осенью 2024 года. Об этом СВР сообщила в Телеграм, пишет УНН

Детали

По данным разведки, с июля по сентябрь 2025 года на торгах реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов – на 36 % больше, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом в сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168 % по сравнению с августом, а дизельного топлива – на 83 %.

Параллельно россия и беларусь продолжают тесно сотрудничать в военно-промышленной сфере. На выставке "ИННОПРОМ. беларусь" оршанское предприятие "Кидма тек", известное производством автоматов, снайперских винтовок, глушителей, патронов и оптики, заключило контракт с российским Тульским патронным заводом.

МИД Эстонии призвало граждан воздержаться от поездок в Беларусь30.09.25, 01:43 • 7158 просмотров

Официально контракт позиционируется как поставка продукции гражданского назначения, однако, по данным разведки и ранее обнародованной информации, "Кидма тек" фактически работает на военные нужды. Оба предприятия находятся под международными санкциями.

Разведка отмечает, что москва все активнее использует белорусские ресурсы для поддержки российской экономики и оборонного сектора, покрывая собственные критические потребности за счет соседнего государства.

Лукашенко пригрозил «мгновенным ответом», комментируя возможность сбивания российских самолетов вблизи границ НАТО28.09.25, 17:48 • 4690 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Беларусь
Служба внешней разведки Украины
НАТО