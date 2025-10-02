Беларусь возобновила экспорт бензина в РФ после годовой паузы, усиливается военное сотрудничество - разведка
Служба внешней разведки Украины сообщила о возобновлении поставок белорусского бензина в Россию через Петербургскую биржу после почти годичного перерыва. Это происходит на фоне высокого спроса в РФ и роста объемов продаж нефтепродуктов. Одновременно Беларусь и Россия углубляют военно-промышленное сотрудничество.
Служба внешней разведки Украины сообщила, что на фоне высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов в россии возобновились поставки бензина из беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло после почти годичного перерыва, начавшегося осенью 2024 года. Об этом СВР сообщила в Телеграм, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, с июля по сентябрь 2025 года на торгах реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов – на 36 % больше, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом в сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168 % по сравнению с августом, а дизельного топлива – на 83 %.
Параллельно россия и беларусь продолжают тесно сотрудничать в военно-промышленной сфере. На выставке "ИННОПРОМ. беларусь" оршанское предприятие "Кидма тек", известное производством автоматов, снайперских винтовок, глушителей, патронов и оптики, заключило контракт с российским Тульским патронным заводом.
Официально контракт позиционируется как поставка продукции гражданского назначения, однако, по данным разведки и ранее обнародованной информации, "Кидма тек" фактически работает на военные нужды. Оба предприятия находятся под международными санкциями.
Разведка отмечает, что москва все активнее использует белорусские ресурсы для поддержки российской экономики и оборонного сектора, покрывая собственные критические потребности за счет соседнего государства.
