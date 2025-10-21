$41.760.03
48.660.10
ukenru
15:33 • 4990 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого дому
14:07 • 12779 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 20926 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
12:57 • 15312 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19130 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 21590 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 21494 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20484 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19224 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17467 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Favbet Tech вже понад три роки співпрацює з Силами оборони України, розвиваючи мілітарні напрями. Компанія інвестує у розробку FPV-дронів, АІ-систем для розвідки та підготовку підрозділів протидії ворожим дронам.

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Фото: Shutterstock

Після початку повномасштабного вторгнення українські ІТ-компанії стали природними партнерами армії: у них є швидкі команди, продуктова експертиза та досвідчені інженери, здатні працювати з сучасними технологіями, передає УНН.

Favbet Tech вже більш як три роки співпрацює з Силами оборони України та сьогодні розвиває одразу декілька мілітарних напрямів.

"Системна підтримка українського війська з боку Favbet Tech має три ключові компоненти для забезпечення технологічної переваги наших воїнів на полі бою — FPV-дрони, АІ-системи для розвідки й цілевказання, а також підготовку підрозділів, що протидіють ворожим дронам", — розповідає СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

У безпілотному сегменті FAVBET Tech інвестує у розробку й виробництво програмно-апаратних комплексів FPV-дронів, які потім передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач.

Крім цього, спеціалісти FAVBET Tech працюють над розробкою комплексу з технологіями штучного інтелекту, який підвищує швидкість та точність обробки розвідданих, здатен "підсвічувати" потенційні цілі та наскільки це можливо спрощувати роботу.

Деталі проєкту компанія не розкриває з міркувань безпеки, однак наголошує, що робота ведеться у тісній співпраці з ротами ударних БпЛА. Тож система проходить випробування у польових умовах та доопрацьовується, виходячи з реальних потреб підрозділів на лінії зіткнення.

Фото: Shutterstock

Окремий напрям — підготовка до протидії ворожим дронам. Як розповідає Артем Скрипник, тут Favbet Tech співпрацює з підрозділами десантно-штурмових військ. В межах ініціативи компанія підтримує поставку антидронових "рушниць" та допомагає створювати програмно-оперативний тренажерний комплекс для навчання виявленню й придушенню БпЛА.

"Саме БпЛА сьогодні є одним з найбільш небезпечних та розповсюджених засобів ураження на полі бою. Задача FAVBET Tech зараз — дати якомога більшій кількості наших воїнів сучасні інструменти та навички для протидії ворожим пташкам", — каже керівник

Як розповідають у компанії, поточні інженерні розробки є логічним продовженням підтримки оборонних зусиль Україні з боку FAVBET Tech. З перших днів повномасштабного вторгнення спеціалісти компанії долучались до атак на критичну ІТ-інфраструктуру ворога, а також займались розробкою програмного забезпечення для потреб ЗСУ.

Компанія також є партнером ГО "КіберПолк", з якою співпрацює у напрямках кіберзахисту, та раніше профінансувала розширення інженерної школи "Дронарня", що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військовослужбовців збірці та ремонту БпЛА.

FAVBET Tech — українська ІТ-компанія з головним офісом в Києві. У 2025 році увійшла до "Топ-50 українських ІТ-компаній" за версією видання DOU. Цього  ж року компанія стала співзасновником АІ-комітету Асоціації "IT Ukraine", що об’єднав провідні компанії галузі навколо питань сталого розвитку штучного інтелекту в Україні.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніТехнології
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Збройні сили України
Україна
Київ