15:33 • 3908 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
14:07 • 11869 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 20205 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 14917 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 18811 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 21449 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 21387 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20410 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19158 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17422 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Favbet Tech уже более трех лет сотрудничает с Силами обороны Украины, развивая милитарные направления. Компания инвестирует в разработку FPV-дронов, АИ-систем для разведки и подготовку подразделений противодействия вражеским дронам.

Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны
Фото: Shutterstock

После начала полномасштабного вторжения украинские IT-компании стали естественными партнёрами армии: у них есть быстрые команды, продуктовая экспертиза и опытные инженеры, способные работать с современными технологиями, передает УНН.

Favbet Tech уже более трёх лет сотрудничает с Силами обороны Украины и сегодня развивает сразу несколько военных направлений.

"Системная поддержка украинской армии со стороны Favbet Tech имеет три ключевых компонента для обеспечения технологического преимущества наших воинов на поле боя — FPV-дроны, AI-системы для разведки и целеуказания, а также подготовку подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам", — рассказывает CEO FAVBET Tech Артём Скрипник.

В сегменте беспилотников FAVBET Tech инвестирует в разработку и производство программно-аппаратных комплексов FPV-дронов, которые затем передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач.

Кроме того, специалисты FAVBET Tech работают над созданием комплекса с технологиями искусственного интеллекта, который повышает скорость и точность обработки разведданных, способен "подсвечивать" потенциальные цели и по возможности упрощать работу подразделений.

Детали проекта компания не раскрывает по соображениям безопасности, однако подчёркивает, что работа ведётся в тесном сотрудничестве с ротами ударных БПЛА. Система проходит испытания в полевых условиях и дорабатывается с учётом реальных потребностей подразделений на линии столкновения.

Фото: Shutterstock

Отдельное направление — подготовка к противодействию вражеским дронам. Как рассказывает Артём Скрипник, здесь Favbet Tech сотрудничает с подразделениями десантно-штурмовых войск. В рамках инициативы компания поддерживает поставку антидронового "ружья" и помогает создавать программно-оперативный тренажёрный комплекс для обучения выявлению и подавлению БПЛА.

"Именно БПЛА сегодня являются одним из самых опасных и распространённых средств поражения на поле боя. Задача FAVBET Tech сейчас — дать как можно большему числу наших воинов современные инструменты и навыки для противодействия вражеским беспилотникам", — говорит руководитель.

По словам компании, текущие инженерные разработки являются логическим продолжением поддержки оборонных усилий Украины со стороны FAVBET Tech. С первых дней полномасштабного вторжения специалисты компании принимали участие в атаках на критическую ИТ-инфраструктуру врага, а также занимались разработкой программного обеспечения для нужд ВСУ.

Компания также является партнёром ГО "КиберПолк", с которой сотрудничает в направлениях киберзащиты, и ранее профинансировала расширение инженерной школы "Дронарня", что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту БПЛА.

FAVBET Tech — украинская IT-компания с главным офисом в Киеве. В 2025 году вошла в "Топ-50 украинских IT-компаний" по версии издания DOU. В том же году компания стала соучредителем AI-комитета Ассоциации "IT Ukraine", объединившего ведущие компании отрасли вокруг вопросов устойчивого развития искусственного интеллекта в Украине.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеТехнологии
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев