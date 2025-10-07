У рф повідомили про атаку БПЛА на нововоронезьку АЕС, є влучання у градирню

$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 5626 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11789 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14091 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37922 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 42997 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71192 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59122 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56537 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104125 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 29781 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 16704 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico08:41 • 9400 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10056 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 2556 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37907 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 54614 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 63853 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 104119 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10074 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 24875 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 77765 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 73308 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 148264 перегляди
У рф повідомили про атаку БПЛА на нововоронезьку АЕС, є влучання у градирню

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

У ніч на 7 жовтня невідомий дрон атакував нововоронезьку АЕС, влучивши у градирню шостого енергоблока. російська сторона звинувачує Україну, тоді як Генштаб ЗСУ ситуацію не коментував.

У рф повідомили про атаку БПЛА на нововоронезьку АЕС, є влучання у градирню

У ніч на 7 жовтня невідомий дрон атакував нововоронезьку атомну електростанцію у воронезькій області росії - повідомляється про влучання у градирню шостого енергоблока. Про це повідомили у "росенергоатомі", передає УНН.

Деталі

У державному операторі російських атомних електростанцій заявили, що даний дрон нібито був українським - там звинуватили Збройні сили України у атаці.

Управління мнс росії по воронезькій області повідомило, що повітряна тривога тривала понад 6 годин. Водночас місцеві Telegram-канали повідомили, що руйнувань і постраждалих немає, однак на градирні від наслідків детонації залишився темний слід.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ ніяк не прокоментував дану ситуацію.

Довідка

нововоронезька атомна електростанція є однією з перших атомних станцій, збудованих в колишньому СРСР. Вона була збудована в 1958 році, введена в експлуатацію в 1964 році. Розташована у воронезькій області на відстані 3,5 км від міста нововоронеж. До обласного центру (місто воронеж) - 45 км.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня, фахівці МАГАТЕ зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції, що перебуває під російською окупацією.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Електроенергія
Генеральний штаб Збройних сил України
Міжнародне агентство з атомної енергії
Збройні сили України
Запорізька АЕС
Україна