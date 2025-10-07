У рф повідомили про атаку БПЛА на нововоронезьку АЕС, є влучання у градирню
Київ • УНН
У ніч на 7 жовтня невідомий дрон атакував нововоронезьку АЕС, влучивши у градирню шостого енергоблока. російська сторона звинувачує Україну, тоді як Генштаб ЗСУ ситуацію не коментував.
У ніч на 7 жовтня невідомий дрон атакував нововоронезьку атомну електростанцію у воронезькій області росії - повідомляється про влучання у градирню шостого енергоблока. Про це повідомили у "росенергоатомі", передає УНН.
Деталі
У державному операторі російських атомних електростанцій заявили, що даний дрон нібито був українським - там звинуватили Збройні сили України у атаці.
Управління мнс росії по воронезькій області повідомило, що повітряна тривога тривала понад 6 годин. Водночас місцеві Telegram-канали повідомили, що руйнувань і постраждалих немає, однак на градирні від наслідків детонації залишився темний слід.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ ніяк не прокоментував дану ситуацію.
Довідка
нововоронезька атомна електростанція є однією з перших атомних станцій, збудованих в колишньому СРСР. Вона була збудована в 1958 році, введена в експлуатацію в 1964 році. Розташована у воронезькій області на відстані 3,5 км від міста нововоронеж. До обласного центру (місто воронеж) - 45 км.
Нагадаємо
У понеділок, 6 жовтня, фахівці МАГАТЕ зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції, що перебуває під російською окупацією.