Эксклюзив
12:19 • 4716 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 10719 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 13216 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36431 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42342 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 70899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 58897 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56470 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 103445 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36763 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
В рф сообщили об атаке БПЛА на нововоронежскую АЭС, есть попадание в градирню

Киев • УНН

 • 906 просмотра

В ночь на 7 октября неизвестный дрон атаковал нововоронежскую АЭС, попав в градирню шестого энергоблока. российская сторона обвиняет Украину, тогда как Генштаб ВСУ ситуацию не комментировал.

В рф сообщили об атаке БПЛА на нововоронежскую АЭС, есть попадание в градирню

В ночь на 7 октября неизвестный дрон атаковал нововоронежскую атомную электростанцию в воронежской области россии - сообщается о попадании в градирню шестого энергоблока. Об этом сообщили в "росэнергоатоме", передает УНН.

Детали

В государственном операторе российских атомных электростанций заявили, что данный дрон якобы был украинским - там обвинили Вооруженные силы Украины в атаке.

Управление мчс россии по воронежской области сообщило, что воздушная тревога длилась более 6 часов. В то же время местные Telegram-каналы сообщили, что разрушений и пострадавших нет, однако на градирне от последствий детонации остался темный след.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ никак не прокомментировал данную ситуацию.

Справка

нововоронежская атомная электростанция является одной из первых атомных станций, построенных в бывшем СССР. Она была построена в 1958 году, введена в эксплуатацию в 1964 году. Расположена в воронежской области на расстоянии 3,5 км от города нововоронеж. До областного центра (город воронеж) - 45 км.

Напомним

В понедельник, 6 октября, специалисты МАГАТЭ зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Электроэнергия
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Международное агентство по атомной энергии
Вооруженные силы Украины
Запорожская атомная электростанция
Украина