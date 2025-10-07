В рф сообщили об атаке БПЛА на нововоронежскую АЭС, есть попадание в градирню
В ночь на 7 октября неизвестный дрон атаковал нововоронежскую АЭС, попав в градирню шестого энергоблока. российская сторона обвиняет Украину, тогда как Генштаб ВСУ ситуацию не комментировал.
В ночь на 7 октября неизвестный дрон атаковал нововоронежскую атомную электростанцию в воронежской области россии - сообщается о попадании в градирню шестого энергоблока. Об этом сообщили в "росэнергоатоме", передает УНН.
Детали
В государственном операторе российских атомных электростанций заявили, что данный дрон якобы был украинским - там обвинили Вооруженные силы Украины в атаке.
Управление мчс россии по воронежской области сообщило, что воздушная тревога длилась более 6 часов. В то же время местные Telegram-каналы сообщили, что разрушений и пострадавших нет, однако на градирне от последствий детонации остался темный след.
Тем временем Генеральный штаб ВСУ никак не прокомментировал данную ситуацию.
Справка
нововоронежская атомная электростанция является одной из первых атомных станций, построенных в бывшем СССР. Она была построена в 1958 году, введена в эксплуатацию в 1964 году. Расположена в воронежской области на расстоянии 3,5 км от города нововоронеж. До областного центра (город воронеж) - 45 км.
Напомним
В понедельник, 6 октября, специалисты МАГАТЭ зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией.