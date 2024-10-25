Безбар'єрність в Україні: чи готова країна до викликів війни?

Через повномасштабну війну, розв'язану росією, в Україні стрімко зростає кількість людей з інвалідністю. Це як ветерани, які отримали поранення, захищаючи нашу державу від окупантів, так і цивільне населення, яке страждає від постійних обстрілів російських терористів. Забезпечення їм належних і комфортних умов життя має бути одним із головних завдань української влади поряд із обороною та економічним відновленням держави. Наразі ситуація із забезпеченням безбар'єрності в Україні залишається складною, попри певні позитивні зрушення в останні роки, пише УНН.

Зростання кількості людей з інвалідністю, спричинене війною, ще більше підкреслило важливість вирішення цієї проблеми. "Кількість людей з інвалідністю збільшилась більше ніж на 300 тисяч, і ми розуміємо, що це в основному ветерани, які втратили кінцівки", - розповіла член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Лариса Білозір.

На її думку, питання доступності сьогодні стало не просто вимогою до інфраструктури, а новою суспільною нормою, що відображає турботу про людей, які заради країни втратили своє здоров’я.

За словами Білозір, на сьогодні лише близько чверті будівель суспільного призначення в Україні відповідають стандартам безбар'єрності. "І хоча ми всі про це багато говоримо, але поки що статистика невтішна. Орієнтовно лише четверта частина будівель суспільного призначення відповідають нормам доступності", - зазначила нардеп.

Важлива підтримка місцевої влади

Броварська громада є одним з позитивних прикладів активної роботи у напрямку безбар'єрності. Міський голова Ігор Сапожко зазначає, що у місті розробляється програма з облаштування підйомників для осіб з інвалідністю у багатоквартирних будинках, розрахована на 4-5 років.

"Ми вирішили піти шляхом облаштування механічних або електричних підйомників, оскільки повна заміна бетонної частини для облаштування пандусів не завжди можлива в старих будинках", - пояснив мер Броварів.

Окрім того, громада активно працює над адаптацією громадських місць. У межах реконструкції міського парку облаштували зони для людей з інвалідністю, а в ліцеях встановили підйомники для доступу до бомбосховищ. Усі державні установи в місті облаштовані пандусами, а торгові центри - ліфтами і гігієнічними кімнатами.

"Усі державні установи у нас доступні для осіб з інвалідністю, у тому числі ліцеї, де облаштовані підйомники та пандуси. У дитячому реабілітаційному центрі також є необхідне обладнання", - розповіла радниця міського голови Олена Акопян.

Вона й сама користується кріслом колісним і відзначає, що останніми роками Бровари суттєво просунулися у плані безбар'єрності. Вона вважає, що досвід Броварів може бути корисним для інших міст, оскільки міська влада активно співпрацює з місцевими жителями та громадськими організаціями, щоб забезпечити інклюзивність.

До Європи ще далеко

Попри позитивні зміни, експерт із соціальної політики Андрій Павловський наголошує, що ситуація з безбар'єрністю в Україні ще далека від європейських стандартів.

"Ми не досягли навіть мінімального європейського рівня. У центрах міст можна побачити пандуси, але на околицях доступність відсутня", - зазначив експерт. Він підкреслює, що державних програм з фінансування таких ініціатив майже немає, тому основне навантаження лягає на місцеві бюджети.

Для покращення ситуації із забезпеченням безбар'єрності розробляється, наприклад, законопроєкт №5344-д, який зобов’яже державні органи працевлаштовувати людей з інвалідністю. "Це точно дасть поштовх до розуміння, що це важливо і необхідно саме зараз", - вважає голова підкомітету Верховної Ради з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об'єднань Сергій Гривко.

У нинішніх умовах важливо не лише забезпечити безбар'єрність на рівні державних об’єктів, але й включити бізнес та громадські організації до цього процесу. Багато роботи ще попереду, однак, як зазначають фахівці, для швидких змін потрібен значний ресурс і готовність суспільства визнати безбар'єрність однією з основних суспільних цінностей.

Таким чином, створення безбар'єрного середовища в Україні не тільки підвищить рівень життя людей з інвалідністю, а й сприятиме інтеграції всіх соціальних груп у суспільне життя.