Безбар’єрність в Україні на низькому рівні, потрібні великі і швидкі зміни - нардеп

Безбар’єрність залишається складним завданням, тут ще багато роботи. Органи місцевого самоврядування намагаються виправляти ситуацію, але для комплексного вирішення проблеми потрібен значний ресурс. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова підкомітету Верховної Ради з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об'єднань Сергій Гривко.

Безбар’єрність на дуже низькому рівні. За останні роки хоча і намагалися там виправляти цю історію, щоб зробити доступні і комфортні міста для людей з інвалідністю. Це намагалися зробити органи місцевого самоврядування, державні установи тощо. Але на це потрібен великий ресурс - зазначив Гривко.

Окрім того, на його думку в Україні органи влади мало розуміють проблему доступності, в тому числі щодо працевлаштування людей з інвалідністю, хоча на рівні місцевого самоврядування такі проблеми вирішуються швидше, бо суспільство має тут більший вплив.

Гривко додав, що у нас Комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підготував до другого читання законопроєкт 5344д, який передбачає обовʼязок для державних органів і органів місцевого самоврядування працевлаштовувати людей з інвалідністю.

Це точно дасть поштовх до того розуміння, що потрібно це робити, і що це важливо і необхідно саме зараз. Тому що до цього у нас тільки зобов’язання працевлаштовувати людей з інвалідністю мали підприємства приватної власності, грубо кажучи, у кого там працюючі від 8 до 25, це одна людина з інвалідністю, і більше 25 – це 4% - зазначив нардеп.

Резюмуючи Гривко зазначив, що в контексті безбарʼєрності в Україні ще дуже багато роботи і для швидких змін потрібні ресурс і розуміння проблеми.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що міська влада Броварів розробляє програму на 4-5 років для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Більша половина українців знайома з поняттям “безбар’єрність”