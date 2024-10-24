Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Безбарьерность остается сложной задачей, здесь еще много работы. Органы местного самоуправления пытаются исправлять ситуацию, но для комплексного решения проблемы нужен значительный ресурс. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и регулирования деятельности их предприятий и общественных объединений Сергей Гривко.

Безбарьерность на очень низком уровне. За последние годы хотя и пытались там исправлять эту историю, чтобы сделать доступные и комфортные города для людей с инвалидностью. Это пытались сделать органы местного самоуправления, государственные учреждения и тому подобное. Но на это нужен большой ресурс - отметил Гривко.

Кроме того, по его мнению в Украине органы власти мало понимают проблему доступности, в том числе по трудоустройству людей с инвалидностью, хотя на уровне местного самоуправления такие проблемы решаются быстрее, потому что общество имеет здесь большее влияние.

Гривко добавил, что у нас Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подготовил ко второму чтению законопроект 5344д, который предусматривает обязанность для государственных органов и органов местного самоуправления трудоустраивать людей с инвалидностью.

Это точно даст толчок к тому пониманию, что нужно это делать, и что это важно и необходимо именно сейчас. Потому что до этого у нас только обязательства трудоустраивать людей с инвалидностью имели предприятия частной собственности, грубо говоря, у кого там работающие от 8 до 25, это один человек с инвалидностью, и более 25 - это 4% - отметил нардеп.

Резюмируя Гривко отметил, что в контексте безбарьерности в Украине еще очень много работы и для быстрых изменений нужны ресурс и понимание проблемы.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Большая половина украинцев знакома с понятием " безбарьерность”