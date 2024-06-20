Более 57% украинцев знают или скорее знают о понятии "безбарьерность", тогда как 34% не осведомлены об этом термине. Наиболее осведомленными оказались ветераны войны и действующие военные.

Об этом свидетельствуют данные из исследования Центра социальных изменений и поведенческой экономики, пишет УНН.

Согласно опросу, 57% респондентов знают или скорее знают о понятии "безбарьерность". Однако 34% опрошенных не знают, что это такое. Эти цифры свидетельствуют о том, что большинство украинцев имеет представление о безбарьерности, однако значительная доля населения все еще нуждается в дополнительной информации.

Анализ осведомленности среди различных социальных групп показывает, что ветераны войны (85%) и действующие военные (73%) наиболее осведомлены о безбарьерности. В то же время группы, которые непосредственно сталкиваются с барьерами, такие как родители детей с инвалидностью (72%) и люди с инвалидностью (67%), имеют более низкий уровень осведомленности. Респонденты чаще всего ассоциируют безбарьерность с отсутствием препятствий (16%), физических и психологических барьеров (14%), а также возможностью свободно пользоваться пространством (13%).

Эти данные подчеркивают, что понятие безбарьерности в сознании людей связано с устранением барьеров, ограничивающих их мобильность и доступ к услугам. Исследование также показало, что 10% респондентов считают имеющуюся информацию достаточной, в то время как 9% указывают на огласку темы в СМИ, а 8% считают, что информации о мерах не хватает.

Наиболее популярными видами активности являются распространение информации о безбарьерности через интернет и социальные сети (44%) и волонтерская деятельность (32%). А 27% респондентов готовы лично коммуницировать с представителями определенных категорий населения. В целом 83% опрошенных согласны с тем, что безбарьерность является важной ценностью для общества.

Напомним

Проблема инклюзивности городской инфраструктуры продолжает оставаться актуальной темой. Отсутствие безбарьерной среды негативно влияет на людей с ограниченными возможностями и на маломобильные группы населения, затрудняя их передвижение и интеграцию в общественную жизнь. В столице почти половина пешеходных подходов не соответствует требованиям инклюзивности.