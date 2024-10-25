Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Из-за полномасштабной войны, развязанной россией, в Украине стремительно растет количество людей с инвалидностью. Это как ветераны, которые получили ранения, защищая наше государство от оккупантов, так и гражданское население, страдающее от постоянных обстрелов российских террористов. Обеспечение им надлежащих и комфортных условий жизни должно быть одной из главных задач украинской власти наряду с обороной и экономическим восстановлением государства. Сейчас ситуация с обеспечением безбарьерности в Украине остается сложной, несмотря на определенные положительные сдвиги в последние годы, пишет УНН.

Рост количества людей с инвалидностью, вызванный войной, еще больше подчеркнул важность решения этой проблемы. "Количество людей с инвалидностью увеличилось более чем на 300 тысяч, и мы понимаем, что это в основном ветераны, которые потеряли конечности", - рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Лариса Билозир.

По ее мнению, вопрос доступности сегодня стал не просто требованием к инфраструктуре, а новой общественной нормой, отражающей заботу о людях, которые ради страны потеряли свое здоровье.

По словам Билозир, на сегодня лишь около четверти зданий общественного назначения в Украине соответствуют стандартам безбарьерности. "И хотя мы все об этом много говорим, но пока статистика неутешительная. Ориентировочно лишь четвертая часть зданий общественного назначения соответствуют нормам доступности", - отметила нардеп.

Важна поддержка местных властей

Броварская громада является одним из положительных примеров активной работы в направлении безбарьерности. Городской голова Игорь Сапожко отмечает, что в городе разрабатывается программа по обустройству подъемников для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах, рассчитанная на 4-5 лет.

"Мы решили пойти путем обустройства механических или электрических подъемников, поскольку полная замена бетонной части для обустройства пандусов не всегда возможна в старых домах", - пояснил мэр Броваров.

Кроме того, громада активно работает над адаптацией общественных мест. В рамках реконструкции городского парка обустроили зоны для людей с инвалидностью, а в лицеях установили подъемники для доступа к бомбоубежищам. Все государственные учреждения в городе оборудованы пандусами, а торговые центры - лифтами и гигиеническими комнатами.

"Все государственные учреждения у нас доступны для лиц с инвалидностью, в том числе лицеи, где обустроены подъемники и пандусы. В детском реабилитационном центре также есть необходимое оборудование", - рассказала советник городского головы Елена Акопян.

Она и сама пользуется креслом колесным и отмечает, что в последние годы Бровары существенно продвинулись в плане безбарьерности. Она считает, что опыт Броваров может быть полезным для других городов, поскольку городские власти активно сотрудничают с местными жителями и общественными организациями, чтобы обеспечить инклюзивность.

До Европы еще далеко

Несмотря на положительные изменения, эксперт по социальной политике Андрей Павловский отмечает, что ситуация с безбарьерностью в Украине еще далека от европейских стандартов.

"Мы не достигли даже минимального европейского уровня. В центрах городов можно увидеть пандусы, но на окраинах доступность отсутствует", - отметил эксперт. Он подчеркивает, что государственных программ по финансированию таких инициатив почти нет, поэтому основная нагрузка ложится на местные бюджеты.

Для улучшения ситуации с обеспечением безбарьерности разрабатывается, например, законопроект №5344-д, который обяжет государственные органы трудоустраивать людей с инвалидностью. "Это точно даст толчок к пониманию, что это важно и необходимо именно сейчас", - считает председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и регулирования деятельности их предприятий и общественных объединений Сергей Гривко.

В нынешних условиях важно не только обеспечить безбарьерность на уровне государственных объектов, но и включить бизнес и общественные организации в этот процесс. Много работы еще впереди, однако, как отмечают специалисты, для быстрых изменений нужен значительный ресурс и готовность общества признать безбарьерность одной из основных общественных ценностей.

Таким образом, создание безбарьерной среды в Украине не только повысит уровень жизни людей с инвалидностью, но и будет способствовать интеграции всех социальных групп в общественную жизнь.