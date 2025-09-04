Батько викрав власну дитину в Польщі: що відомо

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 14380 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 22799 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 19987 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 20475 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 39278 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22302 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23860 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22391 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24372 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45836 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.8м/с
67%
752мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 256037 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 256032 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 247379 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 244328 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 238596 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 13905 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 39282 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 31753 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45836 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 42700 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto19:15 • 1310 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 17:44 • 6392 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 11450 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 28721 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 41797 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
TikTok
Instagram
Свіфт

Батько викрав власну дитину в Польщі: що відомо

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У польських Тихах чоловік викрав 3,5-річного сина, затягнувши його в авто. Поліція затримала його в Жорах, дитину повернули матері неушкодженою.

Батько викрав власну дитину в Польщі: що відомо
Фото ілюстративне

У польських Тихах (Сілезьке воєводство) затримали чоловіка, який намагався викрасти малюка. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі "in Poland" з посиланням на поліцію, передає УНН.

Невідомий чоловік затягнув малюка до автомобіля на вулиці Елфів та зник у невідомому напрямку. Поліція відразу оголосила розшук усього регіону

- йдеться у дописі.

Інцидент стався 2 вересня. Після того, як поліція оголосила чоловіка у розшук по всьому регіону, авто Skoda зупинили в місті Жори. Дитину повернули матері неушкодженою, а підозрюваного затримали.

За офіційними даними, викрадачем виявився батько дитини — громадянин Туреччини, який раніше проживав в Україні. Мати хлопчика є громадянкою України. Інцидент кваліфікували як так зване "батьківське викрадення".

Наразі справу розслідує поліція Тихів під процесуальним наглядом районної прокуратури. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та мотиви дій чоловіка.

Нагадаємо

У селі Рівне, що біля кордону з Польщею, виявили тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя. Наразі розпочато досудове розслідування.

Як зазначає Спецпрокуратура Західного регіону, вже опитано можливих свідків та вилучено низку предметів,

Вероніка Марченко

Кримінал та НПНовини Світу
Державний кордон України
Туреччина
Україна
Польща