Батько викрав власну дитину в Польщі: що відомо

Фото ілюстративне

У польських Тихах (Сілезьке воєводство) затримали чоловіка, який намагався викрасти малюка. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі "in Poland" з посиланням на поліцію, передає УНН.

Невідомий чоловік затягнув малюка до автомобіля на вулиці Елфів та зник у невідомому напрямку. Поліція відразу оголосила розшук усього регіону - йдеться у дописі.

Інцидент стався 2 вересня. Після того, як поліція оголосила чоловіка у розшук по всьому регіону, авто Skoda зупинили в місті Жори. Дитину повернули матері неушкодженою, а підозрюваного затримали.

За офіційними даними, викрадачем виявився батько дитини — громадянин Туреччини, який раніше проживав в Україні. Мати хлопчика є громадянкою України. Інцидент кваліфікували як так зване "батьківське викрадення".

Наразі справу розслідує поліція Тихів під процесуальним наглядом районної прокуратури. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та мотиви дій чоловіка.

Нагадаємо

У селі Рівне, що біля кордону з Польщею, виявили тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя. Наразі розпочато досудове розслідування.

Як зазначає Спецпрокуратура Західного регіону, вже опитано можливих свідків та вилучено низку предметів,