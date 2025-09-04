Отец похитил собственного ребенка в Польше: что известно
Киев • УНН
В польских Тыхах мужчина похитил 3,5-летнего сына, затащив его в автомобиль. Полиция задержала его в Жорах, ребенка вернули матери невредимым.
В польском городе Тыхы (Силезское воеводство) задержали мужчину, который пытался похитить ребенка. Об этом сообщает информационный портал Польши "in Poland" со ссылкой на полицию, передает УНН.
Неизвестный мужчина затащил малыша в автомобиль на улице Эльфов и скрылся в неизвестном направлении. Полиция сразу объявила розыск по всему региону
Инцидент произошел 2 сентября. После того, как полиция объявила мужчину в розыск по всему региону, автомобиль Skoda остановили в городе Жоры. Ребенка вернули матери невредимым, а подозреваемого задержали.
По официальным данным, похитителем оказался отец ребенка — гражданин Турции, ранее проживавший в Украине. Мать мальчика является гражданкой Украины. Инцидент квалифицировали как так называемое "родительское похищение".
Сейчас дело расследует полиция Тыхов под процессуальным надзором районной прокуратуры. Правоохранители выясняют все обстоятельства и мотивы действий мужчины.
