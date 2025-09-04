$41.360.01
Отец похитил собственного ребенка в Польше: что известно

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В польских Тыхах мужчина похитил 3,5-летнего сына, затащив его в автомобиль. Полиция задержала его в Жорах, ребенка вернули матери невредимым.

Отец похитил собственного ребенка в Польше: что известно
Фото иллюстративное

В польском городе Тыхы (Силезское воеводство) задержали мужчину, который пытался похитить ребенка. Об этом сообщает информационный портал Польши "in Poland" со ссылкой на полицию, передает УНН.

Неизвестный мужчина затащил малыша в автомобиль на улице Эльфов и скрылся в неизвестном направлении. Полиция сразу объявила розыск по всему региону

- говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 сентября. После того, как полиция объявила мужчину в розыск по всему региону, автомобиль Skoda остановили в городе Жоры. Ребенка вернули матери невредимым, а подозреваемого задержали.

По официальным данным, похитителем оказался отец ребенка — гражданин Турции, ранее проживавший в Украине. Мать мальчика является гражданкой Украины. Инцидент квалифицировали как так называемое "родительское похищение".

Сейчас дело расследует полиция Тыхов под процессуальным надзором районной прокуратуры. Правоохранители выясняют все обстоятельства и мотивы действий мужчины.

Напомним

В селе Ровно, что возле границы с Польшей, обнаружили тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие. Сейчас начато досудебное расследование.

Как отмечает Спецпрокуратура Западного региона, уже опрошены возможные свидетели и изъят ряд предметов,

Вероника Марченко

