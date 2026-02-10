Багато змін відбувається у роботі ППО: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде зміна у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні була тривала розмова з військовими – головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що міністр оборони України разом із військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення – те, що посилить Україну та зможе вирішити наявні проблеми.

"Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Повітряних силах будуть кадрові зміни. За його словами, це стосується захисту від російських "шахедів".