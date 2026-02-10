$43.030.02
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Багато змін відбувається у роботі ППО: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди - Зеленський

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміни у роботі протиповітряної оборони, що стосуються перехоплювачів, мобільних вогневих груп та малої ППО. Міністр оборони та військове командування готують рішення для посилення України.

Багато змін відбувається у роботі ППО: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде зміна у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні була тривала розмова з військовими – головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що міністр оборони України разом із військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення – те, що посилить Україну та зможе вирішити наявні проблеми.

"Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Повітряних силах будуть кадрові зміни. За його словами, це стосується захисту від російських "шахедів".

Павло Башинський

