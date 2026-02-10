$43.030.02
17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об изменениях в работе противовоздушной обороны, касающихся перехватчиков, мобильных огневых групп и малой ПВО. Министр обороны и военное командование готовят решения для усиления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что происходит изменение в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Сегодня был длительный разговор с военными – главнокомандующий, руководитель Генштаба, министр обороны Украины. Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые нуждаются в изменениях. Изменения будут. Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное – личным составом. Именно люди – это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", - сказал Зеленский.

Он отметил, что министр обороны Украины вместе с военным командованием готовятся и готовят соответствующие решения – то, что усилит Украину и сможет решить имеющиеся проблемы.

"Детали сейчас делать публичными рано. Когда решения будут наработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины, наша армия представят детали всему обществу", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Воздушных силах будут кадровые изменения. По его словам, это касается защиты от российских "шахедов".

Павел Башинский

