Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что происходит изменение в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Сегодня был длительный разговор с военными – главнокомандующий, руководитель Генштаба, министр обороны Украины. Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые нуждаются в изменениях. Изменения будут. Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное – личным составом. Именно люди – это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", - сказал Зеленский.

Он отметил, что министр обороны Украины вместе с военным командованием готовятся и готовят соответствующие решения – то, что усилит Украину и сможет решить имеющиеся проблемы.

"Детали сейчас делать публичными рано. Когда решения будут наработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины, наша армия представят детали всему обществу", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Воздушных силах будут кадровые изменения. По его словам, это касается защиты от российских "шахедов".