29 жовтня, 18:25 • 12441 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 24537 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 26546 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 62120 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 39507 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 61097 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 30705 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 83556 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49263 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47962 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС

Київ • УНН

 • 2088 перегляди

Так званий голова "днр" пушилін і сенатор рф волошин створили фіктивну фірму, якій планують передати утилізацію та демонтаж заводу. Проєкт курує скандальний “менеджер” яків хачанян, який уже почав продавати метал готівкою.

“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС

В тимчасово окупованому Донецьку готують масштабну корупційну схему навколо "Азовсталі". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що так званий голова "днр" денис пушилін і сенатор рф олександр волошин створили фіктивну фірму - "Єдиний екологічний оператор", якій планують передати утилізацію та демонтаж заводу.

Під виглядом "відновлення" окупанти збираються розпродати метал, обладнання і продукцію "Азовсталі". Йдеться про мільйон тонн металобрухту, 250 тисяч тонн готового металу та унікальні верстати

- зазначили у ЦНС.

Там уточнили, що проєкт курує скандальний "менеджер" яків хачанян, який "уже почав продавати метал готівкою, навіть не чекаючи затвердження проєкту".

Нагадаємо

Понад 3000 підприємств повністю припинили діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там працює не більше 30% населення, переважно на низькооплачуваних роботах, пов'язаних з окупаційними структурами.

"Віджимають" бізнес навіть у своїх: окупанти захопили велике агропідприємство на ТОТ Запорізької області - ЦНС15.10.25, 07:30 • 3239 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Азовсталь
Донецька область