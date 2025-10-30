“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС
Київ • УНН
Так званий голова "днр" пушилін і сенатор рф волошин створили фіктивну фірму, якій планують передати утилізацію та демонтаж заводу. Проєкт курує скандальний “менеджер” яків хачанян, який уже почав продавати метал готівкою.
В тимчасово окупованому Донецьку готують масштабну корупційну схему навколо "Азовсталі". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що так званий голова "днр" денис пушилін і сенатор рф олександр волошин створили фіктивну фірму - "Єдиний екологічний оператор", якій планують передати утилізацію та демонтаж заводу.
Під виглядом "відновлення" окупанти збираються розпродати метал, обладнання і продукцію "Азовсталі". Йдеться про мільйон тонн металобрухту, 250 тисяч тонн готового металу та унікальні верстати
Там уточнили, що проєкт курує скандальний "менеджер" яків хачанян, який "уже почав продавати метал готівкою, навіть не чекаючи затвердження проєкту".
Нагадаємо
Понад 3000 підприємств повністю припинили діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там працює не більше 30% населення, переважно на низькооплачуваних роботах, пов'язаних з окупаційними структурами.
