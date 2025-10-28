Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу - ЦНС

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 34703 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 51640 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 66333 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 54605 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 56688 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40931 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 43194 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37337 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35179 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29003 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.3м/с
81%
740мм
Популярнi новини
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 43622 перегляди
Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС27 жовтня, 16:58 • 12744 перегляди
Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації27 жовтня, 17:11 • 16470 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"27 жовтня, 18:47 • 19616 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 19763 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 43765 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 48945 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 66340 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 99755 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 121902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Туреччина
Китай
Литва
Реклама
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 19873 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 56519 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 69971 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 73846 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 83773 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Storm Shadow
Свіфт

Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу - ЦНС

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Понад 3000 підприємств повністю припинили діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там працює не більше 30% населення, переважно на низькооплачуваних роботах, пов'язаних з окупаційними структурами.

Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу - ЦНС

Понад 3 000 підприємств у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей повністю зупинили діяльність. Там працює не більше 30% населення, переважно на тимчасових або низькооплачуваних роботах, пов’язаних із російськими окупаційними структурами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на дані ГУР Міноборони України, інформує УНН.

Деталі

За інформацією джерел ЦНС, людей змушують працювати на "військово-відновлювальних" об’єктах - будівництвах, комунальних службах, оборонних спорудах.

Часто зарплати затримують або видають продуктами. Заводи та шахти масово закривають, обладнання вивозять до росії, а "звільнених" робітників навіть не враховують у статистиці безробітних

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що фактично, окупований Донбас перетворився на зону соціального занепаду, де росія знищила промисловість, економіку та будь-які перспективи для людей.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, на окупованих росією територіях посилюється економічна криза, зростає безробіття і падає середня заробітна плата, оскільки росіяни принесли війну і бідність, що робить місцевих жителів більш залежними від соціальних виплат окупантів.

"Віджимають" бізнес навіть у своїх: окупанти захопили велике агропідприємство на ТОТ Запорізької області - ЦНС15.10.25, 07:30 • 3213 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Донецька область
Луганська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України