Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу - ЦНС
Київ • УНН
Понад 3 000 підприємств у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей повністю зупинили діяльність. Там працює не більше 30% населення, переважно на тимчасових або низькооплачуваних роботах, пов’язаних із російськими окупаційними структурами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на дані ГУР Міноборони України, інформує УНН.
Деталі
За інформацією джерел ЦНС, людей змушують працювати на "військово-відновлювальних" об’єктах - будівництвах, комунальних службах, оборонних спорудах.
Часто зарплати затримують або видають продуктами. Заводи та шахти масово закривають, обладнання вивозять до росії, а "звільнених" робітників навіть не враховують у статистиці безробітних
У ЦНС вказують, що фактично, окупований Донбас перетворився на зону соціального занепаду, де росія знищила промисловість, економіку та будь-які перспективи для людей.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, на окупованих росією територіях посилюється економічна криза, зростає безробіття і падає середня заробітна плата, оскільки росіяни принесли війну і бідність, що робить місцевих жителів більш залежними від соціальних виплат окупантів.
