Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 34261 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 50984 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 65720 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 54061 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 56168 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40897 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43170 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37325 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35169 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28991 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Более 3000 предприятий полностью прекратили деятельность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там работает не более 30% населения, преимущественно на низкооплачиваемых работах, связанных с оккупационными структурами.

Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС

Более 3 000 предприятий во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей полностью остановили деятельность. Там работает не более 30% населения, преимущественно на временных или низкооплачиваемых работах, связанных с российскими оккупационными структурами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины, информирует УНН.

Детали

По информации источников ЦНС, людей заставляют работать на "военно-восстановительных" объектах - стройках, коммунальных службах, оборонительных сооружениях.

Часто зарплаты задерживают или выдают продуктами. Заводы и шахты массово закрывают, оборудование вывозят в россию, а "уволенных" рабочих даже не учитывают в статистике безработных

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что фактически, оккупированный Донбасс превратился в зону социального упадка, где россия уничтожила промышленность, экономику и любые перспективы для людей.

Напомним

По информации ЦНС, на оккупированных россией территориях усиливается экономический кризис, растет безработица и падает средняя заработная плата, поскольку россияне принесли войну и бедность, что делает местных жителей более зависимыми от социальных выплат оккупантов.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Донецкая область
Луганская область
Главное управление разведки Украины