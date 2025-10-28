Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС
Более 3 000 предприятий во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей полностью остановили деятельность. Там работает не более 30% населения, преимущественно на временных или низкооплачиваемых работах, связанных с российскими оккупационными структурами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины, информирует УНН.
По информации источников ЦНС, людей заставляют работать на "военно-восстановительных" объектах - стройках, коммунальных службах, оборонительных сооружениях.
Часто зарплаты задерживают или выдают продуктами. Заводы и шахты массово закрывают, оборудование вывозят в россию, а "уволенных" рабочих даже не учитывают в статистике безработных
В ЦНС указывают, что фактически, оккупированный Донбасс превратился в зону социального упадка, где россия уничтожила промышленность, экономику и любые перспективы для людей.
По информации ЦНС, на оккупированных россией территориях усиливается экономический кризис, растет безработица и падает средняя заработная плата, поскольку россияне принесли войну и бедность, что делает местных жителей более зависимыми от социальных выплат оккупантов.
