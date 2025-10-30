«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС
Киев • УНН
Так называемый глава «днр» Пушилин и сенатор рф Волошин создали фиктивную фирму, которой планируют передать утилизацию и демонтаж завода. Проект курирует скандальный «менеджер» Яков Хачанян, который уже начал продавать металл наличными.
Во временно оккупированном Донецке готовят масштабную коррупционную схему вокруг "Азовстали". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин и сенатор РФ Александр Волошин создали фиктивную фирму - "Единый экологический оператор", которой планируют передать утилизацию и демонтаж завода.
Под видом "восстановления" оккупанты собираются распродать металл, оборудование и продукцию "Азовстали". Речь идет о миллионе тонн металлолома, 250 тысячах тонн готового металла и уникальных станках
Там уточнили, что проект курирует скандальный "менеджер" Яков Хачанян, который "уже начал продавать металл наличными, даже не дожидаясь утверждения проекта".
Напомним
Более 3000 предприятий полностью прекратили деятельность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там работает не более 30% населения, преимущественно на низкооплачиваемых работах, связанных с оккупационными структурами.
