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Австралійка рік жила із живим черв’яком аскариди у мозку

Австралійка рік жила із живим черв’яком аскариди у мозку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Мешканка Австралії рік носила у мозку живу аскариду килимового пітона. Паразита, який зазвичай мешкає у зміях виявили у тілі людини вперше. Випадок описала Доктор Хоссейн у виданні «Нові інфекційні хвороби», передає УНН.

Цитата

«Пацієнт проживав поблизу озера, населеного килимовими пітонами. Попри відсутність прямого контакту зі зміями, вона часто збирала місцеву рослинність навколо озера, зокрема Tetragonia tetragonioides (новозеландський шпинат – ред.), щоб використовувати її в кулінарії. Ми припустили, що жінка ненавмисно спожила яйця O. robertsi або безпосередньо з рослинності, або опосередковано, забруднивши руки чи кухонне обладнання. … Таким чином, цей випадок підкреслює постійний ризик зоонозних захворювань, оскільки люди та тварини тісно взаємодіють. Хоча нематоди O. robertsi є ендемічними для Австралії, інші види Ophidascaris заражають змій в інших місцях, що вказує на те, що додаткові випадки захворювання людей можуть виникнути в усьому світі», – підсумувала своє дослідження паразитолог Доктор Хоссейн.

Деталі

Круглого черв’яка Ophidascaris robertsi, який майже рік жив у мозку австралійки, виявили практично випадково. 64-річна жінка лягла під хірургічний ніж на біопсію. Натомість нейрохірург витягнув із її голови живого паразита. Черв’як 8 сантиметрів завдовжки та міліметр завширшки звивався у мозку. Це перший випадок, коли зміїного паразита виявили в організмі людини, не кажучи вже про мозок.

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Зазвичай дорослі особини O. Robertsi, одна з яких жила у мозку австралійки, мешкають у стравоході та шлунку змій і виділяють свої яйця з фекаліями плазуна. Яйця підбирають дрібні ссавці, якими харчуються змії. Личинки розвиваються і приживаються в організмі дрібних ссавців, ростуть досить довго, попри невеликий розмір тварин. Життєвий цикл хробака завершується, коли змія з’їдає заражену здобич.

Лікарі припускають, що австралійка ненавмисно з’їла яйця, призначені для дрібних ссавців, разом із зеленню, яка була або не повністю вимита або погано приготована. Можливо жінка погано вимила руки чи кухонне обладнання.

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Коли личинка зміїного глиста потрапила до шлунково-кишкового тракту, вона мала можливість мігрувати до інших органів. Лікарі припускають, що преднізолон, імуносупресивний препарат, міг випадково сприяти хробаку потрапити у центральну нервову систему.

Співавтор дослідження наголосила на важливості миття та обробки будь-яких продуктів, зібраних або взятих у саду.

Анамнез

В січні 2021 року жінка вперше звернулась до лікарні. Вона скаржилась на біль у животі, що не вщухав уже три тижні, діарею, пітливість та сухий кашель серед ночі. Аналізи крові вказували на інфекцію в організмі, а УЗД показало ознаки пневмонії у легенях, а також ураження селезінки та печінки. Однак, тести на відомі мікроорганізми та паразитів виявилися негативними, як і тести на рак і аутоімунні захворювання. Їй поставили діагноз пневмонія нез’ясованого походження та призначили кортикостероїд преднізолон.

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Через три тижні її госпіталізували до іншої лікарні із лихоманкою та постійним кашлем. В крові жінки вперше виявили високий рівень еозинофілів, які, як відомо, боряться із паразитарними інфекціями. Тому в її лікування включили протипаразитарні препарати. Жінці стало краще.

Однак, невдовзі після цього лікування вона пережила тримісячний напад забудькуватості. Магнітно-резонансна томографія головного мозку показала збільшення у правій лобовій частці. У червні 2022 року австралійка лягла на операцію, і саме тоді нейрохірург витягнув живого паразита.

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