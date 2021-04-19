Обережно, глисти: лікар розповів, в якому м’ясі найбільше паразитичних черв'яків

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"Свинина звісно на першому місці. Далі може бути телятина. У курятині гельмінтів немає. Принаймні, я не знаю випадків, коли б курка була проміжним чи кінцевим хазяїном для якогось гельмінта", - сказав він.

Деталі

Гельмінти часто потрапляють в організм людей та тварин через фекалії, а свині можуть їсти фекалії. Лікар радить купувати свинину у перевірених постачальників - фермерських господарств, які слідкують за чистотою виробництва. Інакше, можуть бути серйозні наслідки для здоров’я людини.

"Для тих гельмінтів, які знаходяться у м’ясі, людина може бути кінцевим хазяїном. Личинки гельмінтів можуть відкладатися у м'язах, у сполучній тканині або навіть у мозку чи в серці. І найгірше, що гельмінти не лікуються - вони видаляються з організму людини виключно хірургічним шляхом. Гельмінти можуть спонукати до всіляких аутоімунних процесів, що виникають внаслідок "зриву" толерантності імунної системи до антигенів свого організму і можуть провокувати аутоімунні захворювання", - розповів фахівець.

Довідково

Аутоімунні захворювання - це група хвороб, при яких організм утворює антитіла до власних тканин, викликаючи їх запалення і руйнуючи їх. Лікування аутоімунних захворювань - комплексне і часто проводиться протягом усього життя пацієнта.

До аутоімунних захворювань належать: ревматоїдний артрит; аутоімунний тироїдит; системний червоний вовчак; системна склеродермія; васкуліти; деформуючий остеоартроз (хвороба Бехтєрєва); розсіяний склероз; неспецифічний виразковий коліт; хвороба Крона та інші.