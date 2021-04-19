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Осторожно, глисты: врач рассказал, в каком мясе больше паразитических червей

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Свинина - наиболее популярное мясо в мире и одновременно наиболее опасное. Именно в свинине часто "кишат" паразитические черви, которые провоцируют тяжелые заболевания у людей. Об этом в комментарии УНН рассказал врач-инфекционист Александр Карловский.

Цитата:

"Свинина конечно на первом месте. Дальше может быть телятина. В курятине гельминтов нет. По крайней мере, я не знаю случаев, когда бы курица была промежуточным или конечным хозяином для какого гельминта", - сказал он.

Детали

Гельминты часто попадают в организм людей и животных через фекалии, а свиньи могут есть фекалии. Врач советует покупать свинину у проверенных поставщиков - фермерских хозяйств, которые следят за чистотой производства. Иначе, могут быть серьезные последствия для здоровья человека.

"Для тех гельминтов, которые находятся в мясе, человек может быть конечным хозяином. Личинки гельминтов могут откладываться в мышцах, в соединительной ткани или даже в мозге или в сердце. И хуже всего, что гельминты не лечатся - они удаляются из организма человека исключительно хирургическим путем. Гельминты могут побудить ко всевозможным аутоиммунным процессам, возникающим в результате "срыва" толерантности иммунной системы к антигенам своего организма и могут провоцировать аутоиммунные заболевания", - рассказал специалист.

Справка

Аутоиммунные заболевания - это группа болезней, при которых организм образует антитела к собственным тканям, вызывая их воспаление и разрушая их. Лечение аутоиммунных заболеваний - комплексное и часто проводится в течение всей жизни пациента.

К аутоиммунным заболеваниям относятся: ревматоидный артрит аутоиммунный тиреоидит; системная красная волчанка, системная склеродермия; васкулит; деформирующий остеоартроз (болезнь Бехтерева); рассеянный склероз неспецифический язвенный колит; болезнь Крона и другие.

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