У Польщі шириться рідкісна хвороба легіонерів: загинуло вже 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Кілька днів тому інфекцію виявили в Жешуві та інших містах Польщі біля кордону з Україною. Відомо про 11 смертельних випадків. Про це пише ВВС Україна, передає УНН.
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Видання пише, що випадки захворювання також трапляються на півдні Польщі, зокрема в Малопольському воєводстві, та на заході, недалеко від Вроцлава.
На ранок понеділка повідомлялось про 144 випадки легіонельозу в країні.
Люди, які померли від захворювання, були старшими за 64 роки і мали супутні хвороби.
У Жевуші, важливому прикордонному пункті, через який в Україну доставляють військову техніку й гуманітарну допомогу, спостерігається найбільша кількість смертельних випадків та випадків зараження
Влада Польщі, беручи до уваги транзитну роль міста, припускає диверсію з боку росії.
Агенція внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи може спалах легіонельозу бути результатом навмисного втручання у систему водопостачання.
"Те, що епідемія виникає у великому місті ХХІ століття, де діють санітарні норми і правила щодо водопровідної води, є незвичайним", - сказала польським ЗМІ лікарка Лідія Стопиря.
Нагадаємо
У Польщі через легеневу хворобу госпіталізували понад 70 людей, а п’ятеро померли.