В Польше распространяется редкая болезнь легионеров: погибли уже 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Несколько дней назад инфекцию обнаружили в Жешуве и других городах Польши возле границы с Украиной. Известно об 11 смертельных случаях. Об этом пишет ВВС Украина, передает УНН.
Детали
Издание пишет, что случаи заболевания также встречаются на юге Польши, в частности в Малопольском воеводстве, и на западе, недалеко от Вроцлава.
На утро понедельника сообщалось о 144 случаях легионеллеза в стране.
Люди, которые умерли от заболевания, были старше 64 лет и имели сопутствующие болезни.
В Жевуше, важном пограничном пункте, через который в Украину доставляют военную технику и гуманитарную помощь, наблюдается наибольшее количество смертельных случаев и случаев заражения
Власти Польши, принимая во внимание транзитную роль города, предполагают диверсию со стороны России.
Агентство внутренней безопасности Польши расследует, может ли вспышка легионеллеза быть результатом преднамеренного вмешательства в систему водоснабжения.
"То, что эпидемия возникает в большом городе ХХІ века, где действуют санитарные нормы и правила относительно водопроводной воды, является необычным", - сказала польским СМИ врач Лидия Стопыря.
Напомним
В Польше из-за легочной болезни госпитализировали более 70 человек, а пятеро умерли.