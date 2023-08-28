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В Польше распространяется редкая болезнь легионеров: погибли уже 11 человек

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Несколько дней назад инфекцию обнаружили в Жешуве и других городах Польши возле границы с Украиной. Известно об 11 смертельных случаях. Об этом пишет ВВС Украина, передает УНН.

Детали 

Издание пишет, что случаи заболевания также встречаются на юге Польши, в частности в Малопольском воеводстве, и на западе, недалеко от Вроцлава.

На утро понедельника сообщалось о 144 случаях легионеллеза в стране.

Люди, которые умерли от заболевания, были старше 64 лет и имели сопутствующие болезни.

В Жевуше, важном пограничном пункте, через который в Украину доставляют военную технику и гуманитарную помощь, наблюдается наибольшее количество смертельных случаев и случаев заражения

Власти Польши, принимая во внимание транзитную роль города, предполагают диверсию со стороны России.

Агентство внутренней безопасности Польши расследует, может ли вспышка легионеллеза быть результатом преднамеренного вмешательства в систему водоснабжения.

"То, что эпидемия возникает в большом городе ХХІ века, где действуют санитарные нормы и правила относительно водопроводной воды, является необычным", - сказала польским СМИ врач Лидия Стопыря.

Напомним

В Польше из-за легочной болезни госпитализировали более 70 человек, а пятеро умерли. 

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