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Спалах хвороби легіонерів у Польщі забрав життя п'яти осіб

Спалах хвороби легіонерів у Польщі забрав життя п'яти осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Польщі через легеневу хворобу госпіталізували понад 70 людей, а п’ятеро померли. Причину спалаху поки не встановили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Кількість загиблих унаслідок спалаху хвороби легіонерів у місті Жешув на південному сході Польщі зросла до п'яти. А 71 осібу госпіталізовано. Про це повідомила місцева влада, яка намагається встановити джерело зараження.

Останньою, хто помер від легеневої хвороби, була 79-річна жінка, яка потрапила до лікарні кілька днів тому.

"Вона була пацієнткою з численними давніми захворюваннями, включно з раком, і перебувала у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії", - заявив інформаційному агентству PAP директор муніципальної лікарні Жешува Гжегож Матерна.

Додамо

Хвороба легіонерів, що викликається бактерією легіонелою, не є заразною і не може передаватися від людини до людини. Бактерія може активно розмножуватися в системах водопостачання та кондиціонування повітря.

Вона спричиняє проблеми з легенями, особливо у людей зі слабкою імунною системою.

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Легіонельоз, або "хвороба легіонерів" - це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти "хвороби легіонерів" існують лікарські препарати, але поки немає вакцини.

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