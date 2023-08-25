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Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Вспышка болезни легионеров в Польше унесла жизни пяти человек

Киев • УНН

 • 2112485 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Польше из-за легочной болезни госпитализировали более 70 человек, а пятеро умерли. Причину вспышки пока не установили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Количество погибших в результате вспышки болезни легионеров в городе Жешув на юго-востоке Польши возросло до пяти. А 71 человек госпитализирован. Об этом сообщили местные власти, которые пытаются установить источник заражения.

Последней, кто умер от легочной болезни, была 79-летняя женщина, которая попала в больницу несколько дней назад.

"Она была пациенткой с многочисленными давними заболеваниями, включая рак, и находилась в отделении анестезиологии и интенсивной терапии", - заявил информационному агентству PAP директор муниципальной больницы Жешува Гжегож Матерна.

Добавим

Болезнь легионеров, вызываемая бактерией легионеллой, не является заразной и не может передаваться от человека к человеку. Бактерия может активно размножаться в системах водоснабжения и кондиционирования воздуха.

Она вызывает проблемы с легкими, особенно у людей со слабой иммунной системой.

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Легионеллез, или "болезнь легионеров" - это тип пневмонии, вызываемой бактериями легионеллы (L. pneumophila), которая в среднем приводит к смерти в 5-10% случаев. Против "болезни легионеров" существуют лекарственные препараты, но пока нет вакцины.

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