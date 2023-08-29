Австралийка год жила с живым червем аскариды в мозгу

Цитата

«Пациент проживал вблизи озера, населенного ковровыми питонами. Несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местную растительность вокруг озера, в частности Tetragonia tetragonioides (новозеландский шпинат – ред.), чтобы использовать ее в кулинарии. Мы предположили, что женщина непреднамеренно употребила яйца O. robertsi или непосредственно из растительности, или косвенно, загрязнив руки или кухонное оборудование. … Таким образом, этот случай подчеркивает постоянный риск зоонозных заболеваний, поскольку люди и животные тесно взаимодействуют. Хотя нематоды O. robertsi являются эндемичными для Австралии, другие виды Ophidascaris заражают змей в других местах, что указывает на то, что подобные случаи заболевания людей могут возникнуть в любой точке мира», – подытожила свое исследование паразитолог Доктор Хоссейн.

Детали

Круглого червя Ophidascaris robertsi, который почти год жил в мозгу австралийки, обнаружили практически случайно. 64-летняя женщина легла под хирургический нож на биопсию. Во время операции нейрохирург извлек из ее головы живого паразита. Червь 8 сантиметров в длину и миллиметр в ширину извивался в мозге. Это первый случай, когда змеиного паразита обнаружили в организме человека, не говоря уже о мозге.

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Обычно взрослые особи O. Robertsi, одна из которых оказалась в мозгу австралийки, живут в пищеводе и желудке змей и выделяют свои яйца с фекалиями пресмыкающегося. Яйца подбирают мелкие млекопитающие, которыми питаются змеи. Личинки развиваются и приживаются в организме мелких млекопитающих, растут достаточно долго, несмотря на небольшой размер животных. Жизненный цикл червя завершается, когда змея съест зараженную добычу.

Врачи предполагают, что австралийка непреднамеренно съела яйца, предназначенные для мелких млекопитающих, вместе с зеленью, которая была либо не полностью вымыта, либо плохо приготовлена. Возможно женщина неправильно вымыла руки или кухонное оборудование.

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Когда личинка змеиного глиста попала в желудочно-кишечный тракт, она имела возможность мигрировать в другие органы. Врачи предполагают, что преднизолон, иммуносупрессивный препарат, мог случайно способствовать червяку попасть в центральную нервную систему.

Соавтор исследования подчеркнула важность мытья и обработки любых продуктов, собранных или взятых в саду.

Анамнез

В январе 2021 года женщина впервые обратилась в больницу. Она жаловалась на боль в животе, которая не утихала уже три недели. А также на диарею, потливость и сухой кашель среди ночи. Анализы крови указывали на инфекцию в организме, а УЗИ показало признаки пневмонии в легких, а также поражение селезенки и печени. Однако, тесты на известные микроорганизмы и паразитов оказались отрицательными, как и тесты на рак и аутоиммунные заболевания. Ей поставили диагноз пневмония неустановленного происхождения и назначили кортикостероид преднизолон.

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Через три недели ее госпитализировали в другую больницу с лихорадкой и постоянным кашлем. В крови женщины впервые обнаружили высокий уровень эозинофилов, которые, как известно, борются с паразитарными инфекциями. Поэтому в ее лечение включили противопаразитарные препараты. Женщине стало лучше.

Однако, вскоре после этого лечения она пережила трехмесячный приступ забывчивости. Магнитно-резонансная томография головного мозга показала увеличение в правой лобной доле. В июне 2022 года австралийка легла на операцию, и именно тогда нейрохирург извлек живого паразита из её мозга.