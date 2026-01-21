Авіакомпанії рф "оновлюють" флот старими літаками - ЦПД

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 11245 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 20749 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 19691 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 32193 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 25412 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 37300 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23313 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28472 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25825 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25883 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 11657 перегляди
Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters20 січня, 17:27 • 7110 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 8966 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 14360 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною00:14 • 11273 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 14383 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 32184 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 37297 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 37109 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 49186 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 8994 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 11676 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 12965 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 19870 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 18381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото

Авіакомпанії рф "оновлюють" флот старими літаками - ЦПД

Київ • УНН

 • 138 перегляди

російські авіаперевізники розконсервовують старі літаки Ту-204/214, Ан-148, Іл-96 та Boeing 747. Новину подають як "позитив" і ознаку "стабільності" галузі, але насправді це вимушена реанімація машин через санкції та провал імпортозаміщення.

Авіакомпанії рф "оновлюють" флот старими літаками - ЦПД

російські авіакомпанії почали масово розконсервовувати старі літаки, щоб утримати пасажиропотік у 2026 році. Новину подають як "позитив" і ознаку "стабільності" галузі, однак по суті це - діагноз усьому цивільному авіапрому рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські авіаперевізники отримали відновлені Ту-204/214, Ан-148, Іл-96, а також планують повернення у стрій старих Boeing 747. При цьому йдеться не про оновлення флоту, а про вимушену реанімацію машин, які давно мали б бути списані.

Причина очевидна: санкції, війна та провал імпортозаміщення залишили росію без доступу до сучасних бортів, запчастин і технологій. Обіцяні "проривні" проєкти цивільної авіації роками існують лише на папері. Галузь живе за рахунок техніки минулого століття, ресурс якої вичерпується. І повернення старих літаків - це відчайдушна спроба відтермінувати неминуче падіння

- вказують у ЦПД.

Там резюмують, що російська цивільна авіація стрімко деградує, і це ще один приклад того, як рішення кремля призводять до руйнування цілих секторів російської економіки.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Криза в регіонах рф: кузбас не має грошей на зарплати медикам - ЦПД20.01.26, 02:49 • 4576 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України