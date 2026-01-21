російські авіакомпанії почали масово розконсервовувати старі літаки, щоб утримати пасажиропотік у 2026 році. Новину подають як "позитив" і ознаку "стабільності" галузі, однак по суті це - діагноз усьому цивільному авіапрому рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські авіаперевізники отримали відновлені Ту-204/214, Ан-148, Іл-96, а також планують повернення у стрій старих Boeing 747. При цьому йдеться не про оновлення флоту, а про вимушену реанімацію машин, які давно мали б бути списані.

Причина очевидна: санкції, війна та провал імпортозаміщення залишили росію без доступу до сучасних бортів, запчастин і технологій. Обіцяні "проривні" проєкти цивільної авіації роками існують лише на папері. Галузь живе за рахунок техніки минулого століття, ресурс якої вичерпується. І повернення старих літаків - це відчайдушна спроба відтермінувати неминуче падіння - вказують у ЦПД.

Там резюмують, що російська цивільна авіація стрімко деградує, і це ще один приклад того, як рішення кремля призводять до руйнування цілих секторів російської економіки.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

