20 января, 20:12 • 11861 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 22385 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 20564 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 33332 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 25948 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 37831 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 23449 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28548 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25896 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25945 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Авиакомпании рф "обновляют" флот старыми самолетами - ЦПД

Киев • УНН

 • 354 просмотра

российские авиаперевозчики расконсервируют старые самолеты Ту-204/214, Ан-148, Ил-96 и Boeing 747. Новость подают как "позитив" и признак "стабильности" отрасли, но на самом деле это вынужденная реанимация машин из-за санкций и провала импортозамещения.

Авиакомпании рф "обновляют" флот старыми самолетами - ЦПД

российские авиакомпании начали массово расконсервировать старые самолеты, чтобы удержать пассажиропоток в 2026 году. Новость подают как "позитив" и признак "стабильности" отрасли, однако по сути это - диагноз всему гражданскому авиапрому рф. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российские авиаперевозчики получили восстановленные Ту-204/214, Ан-148, Ил-96, а также планируют возвращение в строй старых Boeing 747. При этом речь идет не об обновлении флота, а о вынужденной реанимации машин, которые давно должны были быть списаны.

Причина очевидна: санкции, война и провал импортозамещения оставили россию без доступа к современным бортам, запчастям и технологиям. Обещанные "прорывные" проекты гражданской авиации годами существуют только на бумаге. Отрасль живет за счет техники прошлого века, ресурс которой исчерпывается. И возвращение старых самолетов - это отчаянная попытка отсрочить неизбежное падение

- указывают в ЦПД.

Там резюмируют, что российская гражданская авиация стремительно деградирует, и это еще один пример того, как решения кремля приводят к разрушению целых секторов российской экономики.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

Кризис в регионах РФ: Кузбасс не имеет денег на зарплаты медикам - ЦПД20.01.26, 02:49 • 4580 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Техника
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины