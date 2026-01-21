российские авиакомпании начали массово расконсервировать старые самолеты, чтобы удержать пассажиропоток в 2026 году. Новость подают как "позитив" и признак "стабильности" отрасли, однако по сути это - диагноз всему гражданскому авиапрому рф. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российские авиаперевозчики получили восстановленные Ту-204/214, Ан-148, Ил-96, а также планируют возвращение в строй старых Boeing 747. При этом речь идет не об обновлении флота, а о вынужденной реанимации машин, которые давно должны были быть списаны.

Причина очевидна: санкции, война и провал импортозамещения оставили россию без доступа к современным бортам, запчастям и технологиям. Обещанные "прорывные" проекты гражданской авиации годами существуют только на бумаге. Отрасль живет за счет техники прошлого века, ресурс которой исчерпывается. И возвращение старых самолетов - это отчаянная попытка отсрочить неизбежное падение - указывают в ЦПД.

Там резюмируют, что российская гражданская авиация стремительно деградирует, и это еще один пример того, как решения кремля приводят к разрушению целых секторов российской экономики.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

