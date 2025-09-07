$41.350.00
7 вересня, 06:34
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Атака рф на Запоріжжя: троє людей залишаються в лікарнях

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 7 вересня троє людей залишаються в лікарнях. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, вагітна жінка в безпеці.

Атака рф на Запоріжжя: троє людей залишаються в лікарнях

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 7 вересня у лікарнях залишаються троє людей - чоловік і дві жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.

Одна з жінок при надії, її здоров’ю нічого не загрожує. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу

- написав чиновник.

Нагадаємо

У Запоріжжі внаслідок російського удару 7 вересня було пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства.

Також УНН повідомляв, що Сили протиповітряної оборони України збили 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки 7 вересня.   

Євген Устименко

