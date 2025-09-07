Атака рф на Запоріжжя: троє людей залишаються в лікарнях
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 7 вересня троє людей залишаються в лікарнях. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, вагітна жінка в безпеці.
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 7 вересня у лікарнях залишаються троє людей - чоловік і дві жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.
Одна з жінок при надії, її здоров’ю нічого не загрожує. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу
Нагадаємо
У Запоріжжі внаслідок російського удару 7 вересня було пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства.
Також УНН повідомляв, що Сили протиповітряної оборони України збили 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки 7 вересня.