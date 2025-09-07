Атака рф на Запорожье: три человека остаются в больницах
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье 7 сентября три человека остаются в больницах. Их состояние оценивается как средней тяжести, беременная женщина в безопасности.
Детали
Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
Одна из женщин беременна, ее здоровью ничего не угрожает. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь
Напомним
В Запорожье в результате российского удара 7 сентября были повреждены 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия.
Также УНН сообщал, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки 7 сентября.