7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Атака рф на Запорожье: три человека остаются в больницах

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В результате российской атаки на Запорожье 7 сентября три человека остаются в больницах. Их состояние оценивается как средней тяжести, беременная женщина в безопасности.

Атака рф на Запорожье: три человека остаются в больницах

В результате российской атаки на Запорожье 7 сентября в больницах остаются три человека - мужчина и две женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Одна из женщин беременна, ее здоровью ничего не угрожает. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь

- написал чиновник.

Напомним

В Запорожье в результате российского удара 7 сентября были повреждены 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия.

Также УНН сообщал, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки 7 сентября.   

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
