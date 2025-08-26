Атака рф на шахту у Донецькій області: 148 гірників підняли на поверхню, але є жертви

російські окупанти атакували шахту у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий і поранені. Водночас рятувальники зуміли дістати на поверхню 148 гірників, які були заблоковані під землею, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України і народного депутата, голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Деталі

У Міненерго повідомили, що внаслідок обстрілу підприємств вугільної галузі на Донеччині постраждали четверо працівників. Один із них загинув, ще один перебуває у тяжкому стані, двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Також повідомляється, що в результаті удару були знеструмлені підстанції, які живили вугільні шахти, внаслідок чого під землею опинилися заблокованими 148 гірників. У ДТЕК заявили, що йдеться про шахту, яка підпорядковується компанії.

Народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України заявив, що вдалось врятувати 148 гірників, які через російський удар були заблоковані під землею.

Війська рф атакували пожежну частину у Костянтинівці: показали наслідки