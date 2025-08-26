$41.430.15
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Атака рф на шахту у Донецькій області: 148 гірників підняли на поверхню, але є жертви

Київ • УНН

 • 20 перегляди

російські окупанти атакували шахту на Донеччині, внаслідок чого загинув один працівник та четверо отримали поранення. 148 гірників, заблокованих під землею через знеструмлення, врятовано.

Атака рф на шахту у Донецькій області: 148 гірників підняли на поверхню, але є жертви

російські окупанти атакували шахту у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий і поранені. Водночас рятувальники зуміли дістати на поверхню 148 гірників, які були заблоковані під землею, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України і народного депутата, голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Деталі

У Міненерго повідомили, що внаслідок обстрілу підприємств вугільної галузі на Донеччині постраждали четверо працівників. Один із них загинув, ще один перебуває у тяжкому стані, двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Також повідомляється, що в результаті удару були знеструмлені підстанції, які живили вугільні шахти, внаслідок чого під землею опинилися заблокованими 148 гірників. У ДТЕК заявили, що йдеться про шахту, яка підпорядковується компанії.

Народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України заявив, що вдалось врятувати 148 гірників, які через російський удар були заблоковані під землею.

Війська рф атакували пожежну частину у Костянтинівці: показали наслідки26.08.25, 13:19 • 1792 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПодії
Електроенергія
Донецька область
Міністерство енергетики України
ДТЕК