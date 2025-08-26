Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині, 148 гірників під землею - Волинець
Київ • УНН
Через російський обстріл знеструмлено шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею.
У Донецькій області через обстріл російських військ знеструмило шахти, 148 гірників опинилися під землею, повідомив у вівторок голова конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець у Facebook, пише УНН.
Доповнення
Як повідомляли у поліції, минулої доби на Добропілля війська рф скерували три бомби "КАБ-250" – пошкоджено 2 приватних оселі. У Святогорівці Добропільської ТГ два БПЛА "Герань-2" пошкодили приватний будинок і заклад освіти.
