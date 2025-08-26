Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині, 148 гірників під землею - Волинець

$41.430.15
06:24 • 53019 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 31433 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 37922 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 143497 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 86327 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 76630 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 218337 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 190285 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71640 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68375 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС
26 серпня, 01:35
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю
26 серпня, 02:44
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня
26 серпня, 03:18
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"
26 серпня, 04:58
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
06:39
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
08:06
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
06:24
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Даррен Аронофскі
Ілон Маск
Ентоні Албаніз
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
10:03
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Боєприпаси
Долар США

Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині, 148 гірників під землею - Волинець

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Через російський обстріл знеструмлено шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею.

Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині, 148 гірників під землею - Волинець

У Донецькій області через обстріл російських військ знеструмило шахти, 148 гірників опинилися під землею, повідомив у вівторок голова конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець у Facebook, пише УНН.

Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею

- написав Волинець.

Доповнення

Як повідомляли у поліції, минулої доби на Добропілля війська рф скерували три бомби "КАБ-250" – пошкоджено 2 приватних оселі. У Святогорівці Добропільської ТГ два БПЛА "Герань-2" пошкодили приватний будинок і заклад освіти.

Війська рф атакували пожежну частину у Костянтинівці: показали наслідки
26.08.25, 13:19

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Україна