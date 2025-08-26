Российский обстрел обесточил шахты в Донецкой области, 148 горняков под землей - Волынец
Из-за российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей.
В Донецкой области из-за обстрела российских войск обесточены шахты, 148 горняков оказались под землей, сообщил во вторник глава конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook, пишет УНН.
Как сообщали в полиции, за прошедшие сутки на Доброполье войска рф направили три бомбы "КАБ-250" – повреждены 2 частных дома. В Святогоровке Добропольской ТГ два БПЛА "Герань-2" повредили частный дом и учебное заведение.
