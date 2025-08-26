$41.430.15
Эксклюзив
11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Российский обстрел обесточил шахты в Донецкой области, 148 горняков под землей - Волынец

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Из-за российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей.

Российский обстрел обесточил шахты в Донецкой области, 148 горняков под землей - Волынец

В Донецкой области из-за обстрела российских войск обесточены шахты, 148 горняков оказались под землей, сообщил во вторник глава конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook, пишет УНН.

В результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской общины. 148 горняков остаются под землей

- написал Волынец.

Дополнение

Как сообщали в полиции, за прошедшие сутки на Доброполье войска рф направили три бомбы "КАБ-250" – повреждены 2 частных дома. В Святогоровке Добропольской ТГ два БПЛА "Герань-2" повредили частный дом и учебное заведение.

Юлия Шрамко

Общество Война в Украине
Электроэнергия
Украина