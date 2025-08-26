Войска рф атаковали пожарную часть в Константиновке: показали последствия
Киев • УНН
В Константиновке российские войска ударили по пожарно-спасательной части. Повреждено здание и пожарный автомобиль, личный состав не пострадал.
В Константиновке Донецкой области российские войска ударили по пожарно-спасательной части, есть повреждения, спасатели не пострадали, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Константиновка: российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части города. Взрывной волной повреждены ворота гаража, кровля, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери. Также повреждения получил пожарный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал
Российский удар повредил пожарную часть в Доброполье23.08.25, 14:45 • 3569 просмотров
Дополнение
По данным полиции Донецкой области, известно о погибшем и 6 раненых в результате вражеских обстрелов в регионе за минувшие сутки. За 25 августа полиция зафиксировала 2451 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 7 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 47 гражданских объектов, из них 32 жилых дома:
- Ямполь россияне накрыли из артиллерии – одного гражданского лица убили и одного ранили, повредили хозяйственную постройку;
- на Константиновку враг сбросил пять авиабомб «КАБ-250» – травмированы четыре человека, поврежден 21 многоквартирный и 2 частных дома, учебное заведение, 2 админздания;
- в Иверском в результате попадания БпЛА «Герань-2» есть раненый, поврежден частный дом и гараж;
- по Славянску оккупанты ударили четырьмя БпЛА «Герань-2» – повредили 4 многоквартирных дома, учебное заведение, объекты социальной инфраструктуры, три гражданских авто. В Дружковке два вражеских дрона повредили частный дом и хозяйственную постройку;
- на Доброполье войска РФ направили три бомбы «КАБ-250» – повреждены 2 частных дома. В Святогоровке Добропольской ТГ два БПЛА «Герань-2» повредили частный дом и учебное заведение.
Кроме того, установлена информация об одном погибшем гражданском лице в Дробышево и одном - в Сиверске, которые были убиты во время российских обстрелов 24 августа, отметили в полиции.