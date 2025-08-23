Российский удар повредил пожарную часть в Доброполье
В результате обстрела повреждено здание подразделения ГСЧС в Доброполье. Личный состав и техника не пострадали.
В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью и повредили пожарно-спасательную часть, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Как указано, здание подразделения ГСЧС повреждено в результате обстрела РФ вчера вечером. "Личный состав не пострадал, техника - цела", - сказано в сообщении.
Взрывной волной, как сообщается, деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.
"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", - отметили в ГСЧС.
