11:35
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский
07:20
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
22 августа, 15:16
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев
23 августа, 03:12
После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь
23 августа, 04:55
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 06:00
Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях
07:59
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ
09:52
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 06:00
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
КАБ-250
Микоян МиГ-29
Доллар США

Российский удар повредил пожарную часть в Доброполье

Киев • УНН

 434 просмотра

В результате обстрела повреждено здание подразделения ГСЧС в Доброполье. Личный состав и техника не пострадали.

Российский удар повредил пожарную часть в Доброполье

В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью и повредили пожарно-спасательную часть, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Донетчина: российским ударом повреждена пожарно-спасательная часть в Доброполье

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, здание подразделения ГСЧС повреждено в результате обстрела РФ вчера вечером. "Личный состав не пострадал, техника - цела", - сказано в сообщении.

Взрывной волной, как сообщается, деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.

"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", - отметили в ГСЧС.

Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях
23.08.25, 10:59

Юлия Шрамко

Война в Украине
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям