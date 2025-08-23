$41.220.00
Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський
Російський удар пошкодив пожежну частину у Добропіллі

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС у Добропіллі. Особовий склад та техніка не постраждали.

Російський удар пошкодив пожежну частину у Добропіллі

У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю і пошкодили пожежно-рятувальну частину, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

Донеччина: російським ударом пошкоджено пожежно-рятувальну частину у Добропіллі

- повідомили у ДСНС.

Як вказано, будівлю підрозділу ДСНС пошкоджено внаслідок обстрілу рф учора ввечері. "Особовий склад не постраждав, техніка - ціла", - сказано у повідомленні.

Вибуховою хвилею, як повідомляється, деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.

"Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників", - зазначили у ДСНС.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій