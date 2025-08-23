Російський удар пошкодив пожежну частину у Добропіллі
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС у Добропіллі. Особовий склад та техніка не постраждали.
У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю і пошкодили пожежно-рятувальну частину, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
Як вказано, будівлю підрозділу ДСНС пошкоджено внаслідок обстрілу рф учора ввечері. "Особовий склад не постраждав, техніка - ціла", - сказано у повідомленні.
Вибуховою хвилею, як повідомляється, деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.
"Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників", - зазначили у ДСНС.
