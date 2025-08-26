Війська рф атакували пожежну частину у Костянтинівці: показали наслідки
Київ • УНН
У Костянтинівці російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині. Пошкоджено будівлю та пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.
У Костянтинівці у Донецькій області російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині, є пошкодження, рятувальники не постраждали, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.
Костянтинівка: російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині міста. Вибуховою хвилею пошкоджені ворота гаража, покрівля, вибиті вікна, зруйновані захисні плити на вікнах і пошкоджені двері. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав
Доповнення
За даними поліції Донеччини, відомо про загиблого і 6 поранених внаслідок ворожих обстрілів регіоні за минулу добу. За 25 серпня поліція зафіксувала 2 451 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 7 населених пунктів. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки:
- Ямпіль росіяни накрили з артилерії – одну цивільну особу вбили та одну поранили, пошкодили господарську споруду;
- на Костянтинівку ворог скинув п’ять авіабомб «КАБ-250» – травмовано чотирьох людей, пошкоджено 21 багатоквартирний і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 адмінбудівлі;
- в Іверському внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» є поранений, пошкоджено приватний будинок і гараж;
- по Слов’янську окупанти вдарили чотирма БпЛА «Герань-2» – пошкодили 4 багатоквартирних будинки, заклад освіти, об’єкти соціальної інфраструктури, три цивільних авто. У Дружківці два ворожих дрони пошкодили приватний будинок і господарську споруду;
- на Добропілля війська рф скерували три бомби «КАБ-250» – пошкоджено 2 приватних оселі. У Святогорівці Добропільської ТГ два БПЛА «Герань-2» пошкодили приватний будинок і заклад освіти.
Крім того, встановлено інформацію про одну загиблу цивільну особу в Дробишевому та одну - у Сіверську, які були вбиті під час російських обстрілів 24 серпня, зазначили у поліції.