06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Війська рф атакували пожежну частину у Костянтинівці: показали наслідки

Київ • УНН

 • 510 перегляди

У Костянтинівці російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині. Пошкоджено будівлю та пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.

Війська рф атакували пожежну частину у Костянтинівці: показали наслідки

У Костянтинівці у Донецькій області російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині, є пошкодження, рятувальники не постраждали, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.

Костянтинівка: російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині міста. Вибуховою хвилею пошкоджені ворота гаража, покрівля, вибиті вікна, зруйновані захисні плити на вікнах і пошкоджені двері. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав 

- повідомили у ДСНС.

Російський удар пошкодив пожежну частину у Добропіллі23.08.25, 14:45 • 3565 переглядiв

Доповнення

За даними поліції Донеччини, відомо про загиблого і 6 поранених внаслідок ворожих обстрілів регіоні за минулу добу. За 25 серпня поліція зафіксувала 2 451 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 7 населених пунктів. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки:

  • Ямпіль росіяни накрили з артилерії – одну цивільну особу вбили та одну поранили, пошкодили господарську споруду;
    • на Костянтинівку ворог скинув п’ять авіабомб «КАБ-250» – травмовано чотирьох людей, пошкоджено 21 багатоквартирний і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 адмінбудівлі;
      • в Іверському внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» є поранений, пошкоджено приватний будинок і гараж;
        • по Слов’янську окупанти вдарили чотирма БпЛА «Герань-2» – пошкодили 4 багатоквартирних будинки, заклад освіти, об’єкти соціальної інфраструктури, три цивільних авто. У Дружківці два ворожих дрони пошкодили приватний будинок і господарську споруду;
          • на Добропілля війська рф скерували три бомби «КАБ-250» – пошкоджено 2 приватних оселі. У Святогорівці Добропільської ТГ два БПЛА «Герань-2» пошкодили приватний будинок і заклад освіти.

            Крім того, встановлено інформацію про одну загиблу цивільну особу в Дробишевому та одну - у Сіверську, які були вбиті під час російських обстрілів 24 серпня, зазначили у поліції.

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Донецька область
            Україна
            Костянтинівка