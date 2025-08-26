Атака рф на шахту в Донецкой области: 148 горняков подняли на поверхность, но есть жертвы
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали шахту в Донецкой области, в результате чего погиб один работник и четверо получили ранения. 148 горняков, заблокированных под землей из-за обесточивания, спасены.
российские оккупанты атаковали шахту в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые. В то же время спасатели сумели достать на поверхность 148 горняков, которые были заблокированы под землей, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины и народного депутата, председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.
Детали
В Минэнерго сообщили, что в результате обстрела предприятий угольной отрасли в Донецкой области пострадали четверо работников. Один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней степени тяжести.
Также сообщается, что в результате удара были обесточены подстанции, питавшие угольные шахты, в результате чего под землей оказались заблокированными 148 горняков. В ДТЭК заявили, что речь идет о шахте, которая подчиняется компании.
Народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины заявил, что удалось спасти 148 горняков, которые из-за российского удара были заблокированы под землей.
