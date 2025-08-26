$41.430.15
Эксклюзив
12:42 • 914 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 24931 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 14093 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 22952 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 15115 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 88522 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 48830 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 50838 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 171368 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94286 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Хранитель

Атака рф на шахту в Донецкой области: 148 горняков подняли на поверхность, но есть жертвы

Киев • УНН

 • 610 просмотра

российские оккупанты атаковали шахту в Донецкой области, в результате чего погиб один работник и четверо получили ранения. 148 горняков, заблокированных под землей из-за обесточивания, спасены.

Атака рф на шахту в Донецкой области: 148 горняков подняли на поверхность, но есть жертвы

российские оккупанты атаковали шахту в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые. В то же время спасатели сумели достать на поверхность 148 горняков, которые были заблокированы под землей, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины и народного депутата, председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

Детали

В Минэнерго сообщили, что в результате обстрела предприятий угольной отрасли в Донецкой области пострадали четверо работников. Один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней степени тяжести.

Также сообщается, что в результате удара были обесточены подстанции, питавшие угольные шахты, в результате чего под землей оказались заблокированными 148 горняков. В ДТЭК заявили, что речь идет о шахте, которая подчиняется компании.

Народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины заявил, что удалось спасти 148 горняков, которые из-за российского удара были заблокированы под землей.

Войска рф атаковали пожарную часть в Константиновке: показали последствия26.08.2025, 13:19 • 2376 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПроисшествия
Электроэнергия
Донецкая область
Министерство энергетики Украины
ДТЭК