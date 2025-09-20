Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідки
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки рф 20 вересня на Київщині пошкоджено 9 приватних будинків, 10 гаражних боксів, 15 автомобілів та вибито скління у багатоповерхівці. Збитки зафіксовані у Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах.
Унаслідок атаки рф у ніч на 20 вересня на Київщині пошкоджено 9 приватних будинків і одну багатоповерхівку, гаражі та автомобілі у трьох районах області. Такі оновлені дані навів начальник Київської ОВА Микола Калашник у суботу у Telegram, передає УНН.
У Бориспільському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 10 гаражних боксів. У Бучанському районі унаслідок атаки знищено 5 автомобілів, ще 8 пошкоджено. Також вибито скління у багатоповерховому будинку. В Обухівському районі пошкоджено пʼять приватних будинків та два автомобілі
Нагадаємо
росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники.
Вночі 20 вересня Дніпро зазнало ворожої атаки, російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Загинула людина, 26 постраждали.
Ціллю нічної атаки рф на Україну були інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства, відомо про трьох загиблих і десятки поранених, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар, і вказавши, що це свідома стратегія росії і потрібна сильна міжнародна відповідь.