Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідки

04:00 • 18005 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 29747 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 36592 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 31430 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 38272 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 50957 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 31002 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 41643 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 40324 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 51672 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 16466 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 16973 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 15868 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 7942 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 5890 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 18005 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 36105 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:05 • 50957 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 11:23 • 41643 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
19 вересня, 06:26 • 69022 перегляди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Естонія
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 38266 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 36099 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 18714 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 21689 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 24293 перегляди
МіГ-31
Bild
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідки

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Унаслідок нічної атаки рф 20 вересня на Київщині пошкоджено 9 приватних будинків, 10 гаражних боксів, 15 автомобілів та вибито скління у багатоповерхівці. Збитки зафіксовані у Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах.

Унаслідок атаки рф у ніч на 20 вересня на Київщині пошкоджено 9 приватних будинків і одну багатоповерхівку, гаражі та автомобілі у трьох районах області. Такі оновлені дані навів начальник Київської ОВА Микола Калашник у суботу у Telegram, передає УНН.

У Бориспільському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 10 гаражних боксів. У Бучанському районі унаслідок атаки знищено 5 автомобілів, ще 8 пошкоджено. Також вибито скління у багатоповерховому будинку. В Обухівському районі пошкоджено пʼять приватних будинків та два автомобілі

- повідомив Калашник.

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники.

Вночі 20 вересня Дніпро зазнало ворожої атаки, російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Загинула людина, 26 постраждали.

Ціллю нічної атаки рф на Україну були інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства, відомо про трьох загиблих і десятки поранених, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар, і вказавши, що це свідома стратегія росії і потрібна сильна міжнародна відповідь.

Павло Башинський

Війна в Україні
Київська область
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon