08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствия

Киев • УНН

 • 2548 просмотра

В результате ночной атаки РФ 20 сентября в Киевской области повреждены 9 частных домов, 10 гаражных боксов, 15 автомобилей и выбито остекление в многоэтажке. Ущерб зафиксирован в Бориспольском, Бучанском и Обуховском районах.

Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствия

В результате атаки рф в ночь на 20 сентября в Киевской области повреждены 9 частных домов и одна многоэтажка, гаражи и автомобили в трех районах области. Такие обновленные данные привел начальник Киевской ОВА Николай Калашник в субботу в Telegram, передает УНН.

В Бориспольском районе повреждены 4 частных дома, 10 гаражных боксов. В Бучанском районе в результате атаки уничтожено 5 автомобилей, еще 8 повреждены. Также выбито остекление в многоэтажном доме. В Обуховском районе повреждены пять частных домов и два автомобиля

- сообщил Калашник.

Напомним

россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отбивали в том числе истребители F-16, обезврежены 31 ракета и 552 беспилотника.

Ночью 20 сентября Днепр подвергся вражеской атаке, российская ракета попала в жилую многоэтажку. Погиб человек, 26 пострадали.

Целью ночной атаки рф на Украину были инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия, известно о трех погибших и десятках раненых, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной вражеский удар, и указав, что это сознательная стратегия россии и нужен сильный международный ответ.

Павел Башинский

Война в Украине
Киевская область
Днепр
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon