Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ 20 сентября в Киевской области повреждены 9 частных домов, 10 гаражных боксов, 15 автомобилей и выбито остекление в многоэтажке. Ущерб зафиксирован в Бориспольском, Бучанском и Обуховском районах.
В результате атаки рф в ночь на 20 сентября в Киевской области повреждены 9 частных домов и одна многоэтажка, гаражи и автомобили в трех районах области. Такие обновленные данные привел начальник Киевской ОВА Николай Калашник в субботу в Telegram, передает УНН.
В Бориспольском районе повреждены 4 частных дома, 10 гаражных боксов. В Бучанском районе в результате атаки уничтожено 5 автомобилей, еще 8 повреждены. Также выбито остекление в многоэтажном доме. В Обуховском районе повреждены пять частных домов и два автомобиля
Напомним
россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отбивали в том числе истребители F-16, обезврежены 31 ракета и 552 беспилотника.
Ночью 20 сентября Днепр подвергся вражеской атаке, российская ракета попала в жилую многоэтажку. Погиб человек, 26 пострадали.
Целью ночной атаки рф на Украину были инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия, известно о трех погибших и десятках раненых, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной вражеский удар, и указав, что это сознательная стратегия россии и нужен сильный международный ответ.