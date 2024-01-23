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Атака рф на Київ: відомо вже про 9 постраждалих

Атака рф на Київ: відомо вже про 9 постраждалих

Київ • УНН

 • 45693 перегляди

За словами мера Києва Віталія Кличка, в результаті ранкової атаки ворога в Києві 9 людей отримали поранення, 8 з них госпіталізовані

У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки відомо вже про 9 постраждалих людей, 8 з них госпіталізовано. Про це повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.  

Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці

- написав Кличко у Telegram.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.

Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона. Є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 7 постраждалих. Згодом стало відомо, що одна людина загинула, про що вказали у КМВА.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом. У Харкові відомо про 2 загиблих, є постраждалі.

У Павлограді на Дніпропетровщині через масовану атаку рф є загиблий.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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