Атака рф на Київ: відомо вже про 9 постраждалих

У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки відомо вже про 9 постраждалих людей, 8 з них госпіталізовано. Про це повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці - написав Кличко у Telegram.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.

Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона. Є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 7 постраждалих. Згодом стало відомо, що одна людина загинула, про що вказали у КМВА.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом. У Харкові відомо про 2 загиблих, є постраждалі.

У Павлограді на Дніпропетровщині через масовану атаку рф є загиблий.