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У Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 152028 перегляди

У столиці України, Києві, пролунали вибухи, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони. Повітряна тривога була оголошена в усіх регіонах після попереджень про можливі запуски крилатих ракет з російських бомбардувальників.

У Києві лунають вибухи, ймовірно працює ППО, в регіоні оголошена повітряна тривога, пише УНН.

Деталі

За даними КМВА, у столиці працювала ППО.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнення

У вівторок вранці, 23 січня, Повітряні сили повідомили про імовірний пуск крилатих ракет з російських бомбардувальників, які загрожують областям, де оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога була оголошена в Києві та в усіх областях України.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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