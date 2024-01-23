У Києві пролунали вибухи

У Києві лунають вибухи, ймовірно працює ППО, в регіоні оголошена повітряна тривога, пише УНН.

Деталі

За даними КМВА, у столиці працювала ППО.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнення

У вівторок вранці, 23 січня, Повітряні сили повідомили про імовірний пуск крилатих ракет з російських бомбардувальників, які загрожують областям, де оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога була оголошена в Києві та в усіх областях України.

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