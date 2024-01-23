Ворог у Харкові вдарив по житловій забудові, пошкоджений будинок
Київ • УНН
Мер Харкова повідомив, що російські війська влучили в житловий район, пошкодивши будинок. Інформація про можливих постраждалих поки що відсутня.
У Харкові росіяни били по району житлової та цивільної забудови, повідомив попередні дані міський голова Терехов, передає УНН.
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За його даними, на 04:37 відомо про один пошкоджений будинок. Інформація, чи є поранені, уточнюється.
Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На цей час знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів
У Харкові вибухи, росіяни завдають ударів по місту23.01.24, 04:11 • 25680 переглядiв