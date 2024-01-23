Ворог у Харкові вдарив по житловій забудові, пошкоджений будинок

У Харкові росіяни били по району житлової та цивільної забудови, повідомив попередні дані міський голова Терехов, передає УНН.

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За його даними, на 04:37 відомо про один пошкоджений будинок. Інформація, чи є поранені, уточнюється.

Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На цей час знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів поінформував міський голова Харкова.

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