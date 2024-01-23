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Ворог у Харкові вдарив по житловій забудові, пошкоджений будинок

Ворог у Харкові вдарив по житловій забудові, пошкоджений будинок

Київ • УНН

 • 40884 перегляди

Мер Харкова повідомив, що російські війська влучили в житловий район, пошкодивши будинок. Інформація про можливих постраждалих поки що відсутня.

У Харкові росіяни били по району житлової та цивільної забудови, повідомив попередні дані міський голова Терехов, передає УНН.

Деталі

За його даними, на 04:37 відомо про один пошкоджений будинок. Інформація, чи є поранені, уточнюється.

Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На цей час знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів

поінформував міський голова Харкова.

У Харкові вибухи, росіяни завдають ударів по місту23.01.24, 04:11 • 25680 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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