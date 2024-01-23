Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом
Киев • УНН
Мэр Харькова сообщил, что российские войска попали в жилой район, повредив дом. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.
В Харькове россияне били по району жилой и гражданской застройки, сообщил предварительные данные городской голова Терехов, передает УНН.
Детали
По его данным, на 04:37 известно об одном поврежденном доме. Информация, есть ли раненые, уточняется.
Первая и предварительная информация о террористическом обстреле Харькова оккупантами: били по району жилой и гражданской застройки. В настоящее время знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов
В Харькове взрывы, россияне наносят удары по городу23 январь 2024, 02:11 • 10111 просмотров
Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом
Мэр Харькова сообщил, что российские войска попали в жилой район, повредив дом. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.
Российские ракеты "Кинжал" проигрывают бой с Patriot, это разочаровывает Китай - СМИ
Китайские оборонные эксперты разочарованы возможностями российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" после того, как несколько из них были сбиты Украиной с помощью системы "Патриот". Эти выводы важны для Китая, который готовится к потенциальным конфликтам с США, в частности, по Тайваню.
Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, объявил следующие несколько месяцев критически важными для защиты Украины от продолжающейся российской агрессии. Он отметил необходимость быстрого оказания поддержки со стороны Конгресса на фоне сокращения поставок оружия.
В Харькове взрывы, россияне наносят удары по городу
В Харькове прогремела серия взрывов, мэр города подтвердил, что это был обстрел со стороны российских сил. Последствия обстрела еще не определены.
5 000 грузовиков пересекли пункты пропуска в Польшу после разблокировки
По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, после снятия блокады пунктов пропуска почти 5 000 грузовиков выехали в Польшу. Он подчеркнул важность Соглашения о либерализации грузовых перевозок для выживания Украины.
Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к немедленному международному сотрудничеству для обеспечения возвращения похищенных украинских детей из России. Комиссар подчеркнула роль правозащитных организаций в Украине и считает этот вопрос приоритетным для мирового сообщества.
В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине, что соответствует целям энергетической безопасности и независимости страны.
Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников страны за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное выполнение воинского долга.
Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании
Австралия ввела персональные санкции против российского хакера Александра Ермакова за взлом Medibank, крупнейшей в стране компании медицинского страхования. В результате взлома были похищены данные около 10 миллионов клиентов, что делает его одной из крупнейших краж данных в стране.
В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго, причем жертвы были найдены в двух домах через дорогу. Власти разыскивают вооруженного подозреваемого, возможно, связанного с семьей жертв.