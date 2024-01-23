Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом

В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго, причем жертвы были найдены в двух домах через дорогу. Власти разыскивают вооруженного подозреваемого, возможно, связанного с семьей жертв.