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У Харкові вибухи, росіяни завдають ударів по місту

Київ • УНН

 • 25680 перегляди

У Харкові пролунала серія вибухів, мер міста підтвердив, що це був обстріл з боку російських сил. Наслідки обстрілу ще не визначені.

У Харкові пролунала серія вибухів, окупанти завдали ударів по місту. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Цитата

У Харкові серія вибухів

написав Терехов.

Голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов також підтвердив, що росіяни вдарили по місту.

Наслідки ворожих обстрілів поки невідомі.

росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині: є загиблий та поранений22.01.24, 17:12 • 22555 переглядiв

Лілія Подоляк

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