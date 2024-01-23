У Харкові вибухи, росіяни завдають ударів по місту
Київ • УНН
У Харкові пролунала серія вибухів, мер міста підтвердив, що це був обстріл з боку російських сил. Наслідки обстрілу ще не визначені.
У Харкові пролунала серія вибухів, окупанти завдали ударів по місту. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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У Харкові серія вибухів
Голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов також підтвердив, що росіяни вдарили по місту.
Наслідки ворожих обстрілів поки невідомі.
росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині: є загиблий та поранений22.01.24, 17:12 • 22555 переглядiв