У Харкові вибухи, росіяни завдають ударів по місту

У Харкові пролунала серія вибухів, окупанти завдали ударів по місту. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

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У Харкові серія вибухів написав Терехов.

Голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов також підтвердив, що росіяни вдарили по місту.

Наслідки ворожих обстрілів поки невідомі.

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