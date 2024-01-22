росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області, в результаті чого одна людина загинула і одна була поранена. Внаслідок обстрілу також загорівся цивільний автомобіль і були пошкоджені будівлі, в тому числі магазин.
російські війська обстріляли з артилерії Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки є загиблий та поранений, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську. На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу спалахнув цивільний автомобіль автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приміщення магазину.
Рятувальники ліквідовують наслідки, вказав Синєгубов.
Доповнення
Російські війська минулої доби обстріляли понад 20 населених пунктів у Харківській області, внаслідок чого одна людина загинула і одна отримала поранення.