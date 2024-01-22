россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый

российские войска обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области. В результате атаки есть погибший и раненый, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты в очередной раз ударили артиллерией по Купянску. К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на эту минуту известно о пострадавшем 66-летнем мужчине - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеского обстрела загорелся гражданский автомобиль автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом и помещение магазина.

Спасатели ликвидируют последствия, указал Синегубов.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.