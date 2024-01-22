Армія рф обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині, є загиблий і поранена

У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів, під вечір атакували Вільхуватку, попередньо, ФАБ, в області є загиблий та поранена, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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За даними Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп'янського району.

Як повідомив Синєгубов, учора близько 09:30 окупанти обстріляли двома КАБами місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

О 12:15 ворог завдав удару по селу Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік, додав він.

Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні, стан середній - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, у Вільхуватці пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства

"ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району", - вказав Синєгубов.

У Піщаному під час обстрілу загинув чоловік – Харківська ОВА