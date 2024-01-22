Армія рф обстріляла понад 20 населених пунктів на Харківщині, є загиблий і поранена
Київ • УНН
Російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів у Харківській області, внаслідок чого одна людина загинула і одна отримала поранення.
У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів, під вечір атакували Вільхуватку, попередньо, ФАБ, в області є загиблий та поранена, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За даними Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп'янського району.
Як повідомив Синєгубов, учора близько 09:30 окупанти обстріляли двома КАБами місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.
О 12:15 ворог завдав удару по селу Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік, додав він.
Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні, стан середній
З його слів, у Вільхуватці пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства
"ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району", - вказав Синєгубов.
У Піщаному під час обстрілу загинув чоловік – Харківська ОВА21.01.24, 12:48 • 36340 переглядiв