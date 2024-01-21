У Піщаному під час обстрілу загинув чоловік – Харківська ОВА
Київ • УНН
У Харківській області під час артилерійського обстрілу росіянами села Піщане загинув місцевий житель. Крім того, обстрілу зазнали Тищенівка та Вовчанськ, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки.
На Харківщині напередодні під час обстрілу села Піщане загинув місцевий мешканець. Про це повідомили у Харківській ОВА, передає УНН.
Деталі
За даними Харківської обласної військової адміністрації росіяни вдарили по селу напередодні ввечері із артилерії.
Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження.
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Доповнення
Ранком УНН повідомляв із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, про те що російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки.