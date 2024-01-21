У Піщаному під час обстрілу загинув чоловік – Харківська ОВА

На Харківщині напередодні під час обстрілу села Піщане загинув місцевий мешканець. Про це повідомили у Харківській ОВА, передає УНН.

Деталі

За даними Харківської обласної військової адміністрації росіяни вдарили по селу напередодні ввечері із артилерії.

Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження.

Росіяни вдарили по двох громадах на Миколаївщині

Доповнення

Ранком УНН повідомляв із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, про те що російські окупанти обстріляли Тищенівку та Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки.