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Росіяни вдарили по двох громадах на Миколаївщині

Київ • УНН

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20 січня російські військові атакували акваторію та село Куцурубської громади в Миколаївській області, а 21 січня здійснили безпілотний обстріл Снігурівської громади. Про жертви в результаті атак не повідомлялося.

На Миколаївщині ворог 20 січня завдав ударів по акваторії та селу Куцурубської громади. Також в ніч на 21 січня росіяни завдали ударів дронами по Снігурівській громаді. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За даними ОВА, 20 січня о 12:30 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Загиблих та поранених немає.

Учора о 12:31 артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Куцурубської громади. Люди не травмувалися.

У ніч проти 21 січня в Снігурівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займання господарчої споруди, яке ліквідували надзвичайники. Загиблих та поранених немає.

Очаків та громаду на Миколаївщині росіяни вночі обстріляли з артилерії20.01.24, 10:53 • 26841 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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