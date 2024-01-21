Росіяни вдарили по двох громадах на Миколаївщині
Київ • УНН
20 січня російські військові атакували акваторію та село Куцурубської громади в Миколаївській області, а 21 січня здійснили безпілотний обстріл Снігурівської громади. Про жертви в результаті атак не повідомлялося.
На Миколаївщині ворог 20 січня завдав ударів по акваторії та селу Куцурубської громади. Також в ніч на 21 січня росіяни завдали ударів дронами по Снігурівській громаді. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За даними ОВА, 20 січня о 12:30 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Загиблих та поранених немає.
Учора о 12:31 артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Куцурубської громади. Люди не травмувалися.
У ніч проти 21 січня в Снігурівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займання господарчої споруди, яке ліквідували надзвичайники. Загиблих та поранених немає.
Очаків та громаду на Миколаївщині росіяни вночі обстріляли з артилерії20.01.24, 10:53 • 26841 перегляд